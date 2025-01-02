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經濟牌+硬拳頭…中國抗川普 拉攏日韓歐、新戰機秀肌肉

李志堯（桃園市）

川普即將回鍋白宮就任美國總統，面對他聲稱上任首日將對加拿大和墨西哥所有產品徵收25％關稅，對中國產品則加徵10％關稅，相關各國皆嚴陣以待。就中共而言，因其已累積4年和川普政府折衝的經驗，應也準備好幾套劇本來對抗川普之關稅霸凌。

依據筆者觀察，中國至少已經有兩手準備來應戰。

其一是利用各國畏懼川普關稅戰的心理，大打「經濟牌」以拉攏日本、韓國及歐洲國家，削弱川普政府可用以抗中的聯盟資產。迄今為止，隨著中共對日本水產品解禁搬上議程，以及對韓國提供單方免簽證，並選派更高階官員駐韓，日韓和中共的高層互動持續升溫。

另「五眼聯盟」的英國，也在去年G20重啟暌違6年的中英最高領導人會晤，財政大臣里夫斯則訂今年訪中，和大陸副總理何立峰會晤，經濟交往再度成為兩國互動主軸。

此外，除了禁止稀土出口，年前中共商務部網站更公告說，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項，以及石墨兩用物項對美國出口，此舉對美國軍工企業的產能影響甚大，顯然意圖透過上述管制措施來脅迫美國停止關稅戰。

其二是透過日前舉行的珠海航展大秀軍事「硬拳頭」，這次航展不管是殲20、殲35等各型戰機，以及包括偵察、打擊、隱身、轟炸等任務型態的無人機，還有無人艦、機器狼等武器，皆明顯的突出共軍戰力已經跨世代之躍進。

另中共近期又發布第6代戰機、空警3000的試飛，以及「四川號」無人機母艦列裝等訊息，北京向美國「秀肌肉」的意圖明顯。再加上中共於去年9月25日向太平洋公海成功發射1枚攜帶訓練彈頭的東風–31AG型洲際彈道飛彈，射程1萬2000公里、20分鐘後準確落入靠近美國夏威夷的南太平洋預定彈著點。

對照過去一年之內，美、英、俄三國各自試射洲際彈道飛彈都以失敗收場，中共釋放的訊息是展現其有能力攻擊美國本土。何況中共尚有射程更遠的東風–5及東風–41型洲際彈道飛彈亦在戰備中，這將威懾美國在面對未來台海戰爭是否馳援時，更加謹慎或止步。

總之，美中已經交手了8年，帳面上很清楚：美國不僅未占上風，甚至國內通貨膨脹嚴峻，聰明如川普再就職總統，不可能看不清形勢。在川普心中，台灣離美國那麼遠，未必值得出兵，卻有價值，值得與中國談判交易。至於中國方面，則會持續加大對台的軍事壓力，以壓低台灣交易的價碼。在未來的一段時間，美中是否可能會在檯面上持續這個過程，後續發展殊值密切關注。

（本文取自1月3日聯合報民意論壇，作者為國防大學戰爭學院前副院長）

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