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習近平是否出席川普就職典禮？

薛偉 （紐約）

近日來，一個勁爆的話題引起熱烈討論，就是習近平會不會應川普之邀，出席明年1月20日在華盛頓舉行的總統就職典禮？有的人從美中關係上去推斷，有的人從兩國經貿利益來研判，還有好心的朋友為習的安全操心，深怕海外的「反共瘋子」會幹出什麼傻事，引起天下大亂，其實這些思考都過慮了。

中共是一個有嚴密組織的利益集團，雖然歷史上有多次「路線鬥爭」，甚至於像「粉碎四人幫」、其實是反毛的宮廷政變，實質上都是爭權奪利之爭，人去政不息，這是所有人治獨裁國家的特點，如果社會沒有經受強烈的外力震盪，單是靠上層集團人事的更迭，改變不了專制制度冥頑不化的基因，蘇俄的演變可以證明這一點。

我的看法是：儘管習川此刻會面可能會有助於美中關係的改善，影響當今歐亞戰亂的格局，但是習還是不會出席川普的就職典禮。這除了美中兩國敵友交錯的複雜關係外，最主要的關鍵是中國這個傳統天朝大國的血脈和心態，何況中共還有解放全人類的「宏願」 ，豈肯為美帝國主義作嫁衣裳？對於泱泱大國而言，絕對不能被矮化，頂多去一個部長或特使就給足面子了。

早在50多年前，美國總統尼克森和日本首相田中角榮訪問中國大陸時，中共內心其實是怯喜萬分，受寵若驚，但是對國內人民故意表現得十分傲慢，大張旗鼓的宣傳：「美帝國主義舉著白旗投降了，日本首相也低頭來請罪」。

更有甚的是，如今川普死而復生，捲土重來，居高臨下，態勢狂傲，廣邀世界政要，大有一朝再登基，萬國復來朝的架勢，堂堂中共最高統帥哪有去聆聽他的訓話，似同溜鬚拍馬、參與跑龍套的道理？凡是在中國大陸生活得久遠一點的人，對中共的性格都應該會有深刻的認識，那些期待兩國領袖握手言歡、從而「改變世界」的朋友，這次恐怕會失望了。

中共 川普 日本

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