2025中國迎來春天？或終止崛起

2024年就快結束了。人們都懷著忐忑不安的心情辭舊迎新。因為過去的一年日子並不好過，未來又充滿著太多不確定性。面對著動盪不安的世界，中國能否走出經濟泥淖，或浴火重生。海外多數人表示悲觀，認為2025年中國將陷入政治經濟動盪的一年。不過，還是有不少人認為，明年中國還是有機會迎來新的春天。

2025年真的會更好嗎？中國在這場世界大變局中，面臨著前所未有的嚴峻挑戰，能否挺過去，走出一條自己的路，前景並不樂觀，因為川普 重新執掌白宮，對中國禍大於福。細究川普提出的口號「讓美國再一次偉大」，唯有阻止中國發展的腳步，直到打敗中國，美國才有機會脫胎換骨，走上再一次偉大的道路，如果這個解讀是對的，那麼，以川普的「瘋狂」個性，中國經濟要振興恐怕難上加難。

也有人認為，美國再一次偉大與中國復興夢並行不悖，合作共贏還是世界的主旋律。但是，從美國民調表明，超過80%的美國人對中國沒有好感。這反映了中美繼續合作的領域越來越窄。如果川普繼續限制高科技輸出中國，或加大力度打壓中國經濟，那麼這已經不是合作共贏的問題，而是你死我活的價值判斷問題。

2025年對中國來說，事關國運沉浮的關鍵一年。或將決定未來十年，或更長時間中國發展的方向。首先，地緣政治正在急劇變化之中，越來越多跡象表明，中國全球發展戰略正受到沉重的打擊。

在俄烏戰爭中，中國全部賭注押在俄羅斯一邊，如果明年俄烏停止戰爭，烏克蘭開始重建。可以肯定地說，在過去幾十年裡，中國投資 烏克蘭幾百億美元都將化為烏有。而且失去了烏克蘭這個號稱世界糧倉的朋友，必然影響了中國糧食進口。

以阿戰爭行將結束，今年巴勒斯坦各派所簽訂了「北京宣言」已經成為一個笑柄。中國在這場以哈戰爭中，過度支持巴勒斯坦，得罪了以色列，成了吃力不討好。最近，敘利亞阿塞德政權突然崩塌，中國頓時失去一位中東戰略合作夥伴，在敘利亞所有投資都將血本無歸，更嚴重的是「一帶一路」戰略在中東遇到重大挫折。這使得中國在中東地區幾乎失去了話語權。現在更擔心的是，中國在中東最大合作夥伴伊朗也面臨著美以下一波的清算。如果川普在明年要徹底解決伊朗核威脅，就必須改變伊朗現有政權結構，如果扶植親美派政權，那麼中國投資伊朗數以千億美元恐怕也會打水漂。到時候，中國勢力將被排除在中東地緣政治之外。

其次，隨著川普對中國加大關稅 壁壘，歐盟正緊隨其後，提高對中國進口關稅，防止中國因美國提高關稅，而把大量商品傾銷歐盟國家。這對於中國已經處在衰退的進出口貿易來說，無疑是雪上加霜。尤其是中國號稱「新三樣」的電動汽車，太陽能和鋰電池，因產能過剩，或將面臨著巨大消化不良的壓力。

從2023年開始，墨西哥已經取代了中國成為美國最大進口國。為了應對川普繼續堆高關稅壁壘，中國政府有可能使人民幣貶值對沖高關稅。但是，這是一個兩面刃，尺度掌握不好，有可能引發新一波人民幣貶值潮，大量資金可能流出中國。同時，人民幣的貶值，加上政府正在進行大水漫灌救經濟的措施。中國經濟很有可能從目前的通縮轉為高通膨。這是一遭險棋。

第三，中國政府認為，2025的GDP還有機會穩定在5%。對此，海外學者認為，中國統計資料不值得信任。最直觀的感受，就是看中國股市表現和就業情況。九月底，中國央行，財政部，發改委相繼出臺一連串組合拳，試圖挽救股市頹勢，可是，三個多月過去了。股市不但沒有起色，雖然更多的股民受到國家號召，積極加入炒股行列，結果發現全被忽悠，全被套牢。

最近，中國剛剛公布了中央經濟工作會議紀要。提出穩市場，穩就業，穩增長，穩房地產等多重穩措施。按照過往的經驗，中國政府強調什麼，人們就需要反面解讀什麼。強調「穩」，說明了不「穩」。

有一些專家認為，中國投資還有潛力，比如，晶片等高科技行業，某些地方的基礎建設等，加大政府投資，有助於拉動經濟。但是，08年4萬億投資的後遺症自今還沒有消化完，許多無效率，或低效的投資已經造成地方財政的沉重包袱。如果政府不改變思維方式，把投資主導權讓位給私有經濟，讓市場在資源配置中起主導作用，那麼，計劃經濟下的所有投資，最終會成為壓垮地方財政的最後一個稻草。

如果中國高層在反思中，能夠意識到「問題在經濟，根子在政治」的關鍵問題，痛下決心打開政治改革的大門，中國或許還有機會迎來春天，否則2025年有可能成為中國崛起的終止年。