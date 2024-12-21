從無到有 點水成金的廖保和

點石成金意是化腐朽為神奇。然而點水也可成金。廖保和博士就是靠水起家致富的代表人物。

點水成金這本書是旅美學人廖保和博士的奮鬥人生寫照。由天下文化遠見雜誌的余淑惠訪問廖博士，編輯出書。

廖保和1938年生於高雄大貝湖畔的農村。1966年，他離開剛結婚的妻子邱美雅，到奧克拉荷馬大學進修，硏究究細菌生物，補齊他在成大學成的自來水分析拼圖，一年後拿到碩士。之後，廖即轉到西雅圖 的華盛頓大學攻讀博士，學習用細菌處理汙水系統。同時，太太邱美雅也到西雅圖團圓。

為了維持一個新家庭，他到KCM, Kramer, Chin & Mayo工作。1943年成立的KCM公司，專門處理與水有關的工程，包括水壩、排水系統、汙水處理、及漁業養殖場，常常得到聯邦及州政府的訂單。廖在KCM時，創立了魚類養殖公式，用水量，飼料等數據，推算魚內產生多少汙染物及阿摩尼亞，並設法將它們移除，魚類就不會死亡，因而提高該魚池的產能，這是養殖業的創舉。廖保和又發明水循環系統的新公式，使魚苗生產大增。他的博士論文是改善焚化爐處理汙泥的方法，難度很高。然而他半工半讀，在1972年，終於拿到博士學位。

學以致用，他的汙水處理法，剛好適用到當時聯邦制定的防止水源汙染修正法。全國的汙水處理廠必須從一級升為二級，廖的活性汙泥法正可適用於此，而大展身手，KCM 公司的業務得以突飛猛進，因此不斷擴充。除了美國，業務也擴大到世界各地30多國，如智利、厄瓜多爾、斯里蘭卡、馬來西亞、印尼、婆羅洲沙巴、埃及、中國、及台灣。西雅圖的水族館、澎湖的水族館、及屏東的海洋生物館都是廖的傑作。他曾獲得不少獎項， 如美國工程協會最佳工程大獎等。

廖保和的不斷的努力及創新，使得他在KCM步步高升，1987年終於成為CEO總裁，員工也由30人增加到300人。1995年，和Tetra Tech合併時，成為1200人的新公司Tt/KCM的總裁。 五年後，Tt總公司員工增加至9000人，年收入超過10億元。

廖保和因此水漲船高，身價倍增，但他不忘回饋母校及社區，設立獎學金，並搭建台灣與美國的政治及經濟橋梁贏得得社會，社區的敬重。2001年6月30日，他完成台灣海生館第二期工程時，宣布退休 。此時他來美已35年。

廖保和從進修到職場，從半工半讀到全職，從基層到總裁，從美國到世界。他總是一步一腳印，從無到有。他在事業的巔峰時，宣布退休。對他是個放下，傳承下一代。然而對社區及社會何嘗不是個損失？

2018年，廖保和二度中風 後，舆世長辭。讀完這本傳記後，不禁長嘆，哲人其萎矣。