俄烏戰爭 避戰第一步 從揭發真相開始

俄羅斯 國防部長說，「10年內恐在歐與北約 開戰」。若德國前首相梅克爾的看法為真，出身經濟學的這位防長，並非主張莫斯科攻擊北約。他是警示，北約與美國的政經與軍事部署完成後，可能就會刺激、挑釁與誘發克里姆林宮先下手而惹出事端；如同2014年美國「玉成」烏克蘭 極右派政變8年後，挑釁俄羅斯犯罪而侵烏快滿3年。

梅克爾近日出版回憶錄，根據記者的解讀，重點之一是「俄羅斯領導層竭盡努力，避免因烏與北約衝突」。這是合理的看法，畢竟北約海陸軍力對俄羅斯的優勢大於3比1，戰機優勢是10比1；北約應付長期戰爭的經濟能力也使俄羅斯相形見絀。《美國保守派》雙月刊主編S. Maitra半年前有書，遍觀史料、案例與俄之軍事行動，結論是莫斯科當國安受到威脅時才會使用武力制衡，其軍事目標是平衡地緣政治，欠缺占領土地的意願或能力。法國學者E. Todd說俄人口縮減，只求維護領土現狀，不是擴張。

克林姆林宮現在占有烏克蘭近兩成領土，剛好是證據，不是顯示俄羅斯要取人土地，而是支持前三人的見解：俄烏戰爭爆發1個多月後，兩國已在土耳其完成和平協議，俄撤軍而烏克蘭不入北約。彼時若執行，烏克蘭不再損失寸土；但英美當時出面否定協議，他們的目的近日再次顯現。美國防長說，「我們要弱化俄羅斯」；英國前首相強森上個月底受訪，承認「我們發動代理人戰爭」。

可能有人認定，梅克爾、Maitra、Todd與更多有相同看法的俄羅斯專家，觀點並不正確，惟這不是重點。要處在於，假使傳媒不先入為主，而是一本初心，平衡呈現事實與意見的多種面向，是不是可能減少事後諸葛的悔之已晚？

美國在2003年入侵伊拉克，官方理由是該國擁有大量毀滅武器，華府必須先下手為強，不能肆虐後才出面收拾殘局。但美軍與北約若干響應國家派兵入內後，掘地三尺，未見武器。次年，紐約時報與華盛頓郵報在5月與8月於10版與頭版向讀者道歉，表示不該沒有查核而誤信官方宣戰的口實，不該扮演說謊政府的喉舌。但再回頭已是百年身，伊拉克國不成國，其後伊斯蘭國捲起的動亂至今沒有結束，中東、北非難民因鄉土遭破壞而大量湧入土耳其與歐洲，捲起排外浪潮至今。

同樣，就俄烏戰爭，西方主要傳媒幾乎沒有誠實轉載，遑論穩定、持續與不斷凸顯梅克爾等人的觀點；對於早在2002年入秋至今，一些半學術或銷量不大的雜誌，已經陸續揭露，也提供允稱詳細的證據，指陳英美在開戰後就阻止和談的過程，西方檯面上的傳媒也罕見報導。反之，對立於此的說法，卻自始定調至今：戰爭爆發當日，拜登就說這是「無人挑釁」而不必爆發的戰爭；去年此時，為了給予烏克蘭新的軍援600多億美元，他說，「如果普亭在烏克蘭獲勝，他…會攻擊北約盟國。」

戰爭無法完全由傳媒挑動，但傳媒恪遵自己的行業準則，盡量多面呈現戰爭事實的兩面或多面、設法給予互斥的意見都有露臉的機會，也許仍可減少戰爭的發生機會。「歐洲委員會議會大會」10月1日表揚亞桑傑（J. Assange），指其是受白宮迫害的「政治犯」而不是危害國安的刑事犯。他有一句名言：「如果戰爭起自謊言，和平也能夠從揭發真相開始。」如果這太樂觀，新聞界仍然理當用此提醒與敦促自己，敬重本業也是強化公信力的不二法門。

（本文取自12月19日聯合報民意論壇，作者為政大新聞系退休教授）