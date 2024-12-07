美國40任總統雷根原是好萊塢 著名演員，形象正面，深受美國人民歡迎。轉換跑道搞政治，先當選加州州長，再競選美國總統，成為白宮 的主人。

雷根當總統仍帶有點好萊塢明星風格，外向又愛湊熱鬧，與全球政治人物密切交往，彼此關係良好，在白宮會晤各國領袖和知名人物，中國總理趙紫陽也是座上客。白宮經常招呼大明星和大歌星前來表演開派對，熱鬧非凡。

雷根任內蘇聯解體，東歐顏色革命風起雲湧，臭名遠揚的柏林圍牆轟然而倒。雷根背後發力有功。雷根當演員時演技出色，當總統同樣成功。川普 和雷根相似，由商人、媒體主持人轉換跑道，出任美國總統。首任新手上路，剛熱身進入狀態，遇上新冠病毒疫症，難以一展鴻圖大業。屆滿再選失利。這次有備再戰，政策清晰，人脈豐沛 ，未到一月上任，已先聲奪人，受到國人擁戴，全球領袖包括墨西哥女總統和加拿大小生總理紛紛先行求見川普表態，舉世為之震撼。

美國人民對川普寄予厚望，希望經濟得到改善，堵塞非法移民的漏洞，讓美國再偉大。期待川普總統如同雷根一樣，解去強權的枷鎖，粉碎邪惡軸心，如同柏林圍牆轟然倒下。輿論將雷根和川普併在一起作比較，相對而言，川普責任更重大，先搞好美國，穩住地位，再協助全球，重整世界秩序。任重道遠，高舉民主自由大旗，創建和平幸福世界。