國際貿易合作 共抗川普關稅霸凌

川普 近日宣布，將對從加拿大、墨西哥兩國進口貨品加徵25%的關稅 ；另對從中國進口貨品再加徵10%的關稅。川普要加徵關稅的原因竟然不是為經貿問題，而是因認為中國未盡力防止鴉片類藥物芬太尼等毒品進入美國；至於加拿大、墨西哥二國，則是針對他們在防止毒品及非法移民進入美國方面控管不力。其實這也是懲罰在該二國設廠生產輸美產品的廠商。上述加徵關稅如確能實施，顯示川普已把關稅當維護國家安全的武器。

川普在第一任總統任期內，以關稅作貿易戰 的武器，現在又將其作為針對外國查緝毒品及非法移民進入美國不力，給予處分的「罰款」。川普似乎對毒品及非法移民問題頗為氣憤，而迫不及待地要在就任前先表態喊話，但未來實際如何實施，尙需待他就任後「觀其行」。

川普曾稱自己是「關稅俠」，並說Tariff這個字是「字典中最美麗的字眼」，也曾說「打貿易戰很簡單，會贏」。以關稅做武器打貿易戰固然簡單，他只要利用美國貿易擴張法第232條等政策工具做依據，不論是為經貿或國家安全目的，都可快速發布並即產生作用，讓他馬上有成就感。但因簡單，多用恐濫用，未來可能會以國家安全為由擴大使用該條款。

川普在第一任總統任期內，以關稅做武器打貿易戰的結果，除造成通貨膨脹外，貿易赤字未減反升，製造業回流及直接投資方面效果也不彰。他現在應該已知打貿易戰會兩敗俱傷，但他仍樂此不疲，可能是認為不管結果美國是否會受傷，只要能使對方受傷，就可做為籌碼討價還價，取得相當程度的勝利。

美國上次打貿易戰，是針對目標國某些進口貨加徵關稅，而此次是改為針對各該國全部輸美貨品，加、墨二國已表示將抵抗報復。至於中國方面，因已累積四年和川普政府折衝的經驗，應早已精算得失，準備好幾套劇本應戰來減害。

以關稅當武器打擊面很大，它不僅使目標國受害，災害還會外溢、殃及全球多種行業及一般百姓。目前WTO爭端解決機制就貿易戰而言已形同虛設，相關國家應合作為自身利益共抗川普的霸凌，俾能共維全球正常的貿易秩序。

（本文取自11月29日聯合報民意論壇，作者為中華戰略學會資深研究員、關務署前署長）