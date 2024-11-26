中華隊躍上500元紙鈔？ 支持台灣國球 改版合乎潮流

外傳賴清德 總統有意將目前500元鈔票的「南王國小棒球隊」，更改為本屆12強的冠軍國手們。

曾有日本 旅客剛從機場銀行換出新台幣，就問說現行100元背面的建築圖案是什麼？還表示想去參觀。我向他解釋說，那是陽明山中山樓，原本是老國代開會的地方。總統直選後，似乎就從歷史舞台消失。別說國外旅行團行程沒有，就連國內一般民眾應該也少有足跡。最後日客露出狐疑表情，那怎還會留在鈔票上呢？

日鈔大約每一世代（30年）會改版一次，每次換新鈔，不但會將最新的防偽技術應用於其中，正面肖像人物及背面的象徵景物也會推陳出新，但維持其傳統。單以正面肖像來說，1000元鈔為醫界人物；5000元鈔為女性；10000元鈔為劃時代人物。像今年新版人物北里柴三郎、津田梅子、渋沢栄一，其共通之處皆為當代先鋒。在新冠疫情 爆發及日圓歷史性大貶後，以這三位歷史人物鼓勵新世代勇於創新及國際化，用意不言可喻。

相較於日鈔，新台幣紙鈔變革就叫人捉摸不定。單就現行正面圖案來說，100元主角是孫中山、200元是蔣中正、500元是南王國小少棒隊；1000元是福星國小看地球儀的學生；2000元則是4個中華衛星一號的碟型天線。不但改版時序不定，圖案也缺乏一致和邏輯性。

新台幣常是國際旅客對台灣實際接觸的第一印象。與時俱進的改版，不但可跟上世界潮流，也可凝聚台灣共識。尤其棒球號稱國球當之無愧，與其短暫狂歡慶祝，何不讓其名留青史躍上版面，共同記憶這偉大的一刻？

（本文取自11月27日聯合報民意論壇，作者為日語領隊導遊）