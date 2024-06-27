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解決台灣雞蛋爭議 誠實是最佳策略

李武忠（台北市）

蛋價大起大落，國內雞蛋產銷失衡依舊無解。經過近三年的調控，雞蛋產銷仍存在諸多問題，顯非官員一句尊重「市場機制」可以卸責，主管部門應面對問題並需虛心檢討修正。

當前蛋雞產業輔導和產銷管控，係根據中央「重要畜產品生產申報預警處理要點」，規定蛋雞於進養前，即應予辦理申報，由中華民國養雞協會受理；當產蛋雞總數達2,530萬隻時，畜產會應發布第一次預警，籲請業者適量減產；當產蛋雞數量達2,560萬隻時，應發布第二次預警並研議處理措施。當產銷失衡時，將協調畜牧團體發揮自主功能自行減產；收購市場過剩雞蛋；獎勵淘汰逾齡寡產母雞、蛋種雞，減產蛋雛雞。當產地價格在直接生產成本之95%以下時，可啟動緊急處理機制。該要點不僅有待落實，且缺乏罰則，難以發揮預期效果。

此次農業主管部門委由中央畜產會，自國外緊急進口雞蛋來補足國內缺蛋困境，緩和民怨，本屬合理，卻又疑雲重重：一、以超思如此50萬元的資本額，且是否有進口雞蛋的人脈、資金和貨源，何以雀屏中選？二、農業部要如何確保畜產會及超思可以如期完成任務？如何管控風險？三、自日本進口雞蛋雖沒公式可算，但還是有「平均」價格、當初的市場價格、「行情價」，且已完成交易，配合成本分析等是可得出合理的價位，還是可受公評。四、緊急進口雞蛋最後有多達5000餘萬顆過期，只能銷毀轉作堆肥，進口決策過程應讓外界知曉，並負起政治或行政責任。五、進口雞蛋輸入許可的是亮采公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司，還有與超思的合約疑雲，農業部應要求中央畜產會說明。

畜產會成立的宗旨是為有效實施畜牧產銷制度，促進畜牧事業之發展，均依法訂定任務，建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷之目標，是政府與畜牧產業團體間重要的溝通橋樑，但該會做到了嗎？

儘管買生鮮雞蛋不適用採購法，但「冷藏倉儲租金和運費」仍須遵守採購法，而農業部已坦承畜產會並未依採購法作業並函請台北地檢署調查。政府機關想要自證清白，對於立委及外界提出的諸多疑點，應主動提供資料，這是義務不是權利！

（本文取自06月28日聯合報民意論壇，作者為農漁經學者）

雞蛋 農業部 中華民國

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