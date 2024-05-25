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前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

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論即將到來的美總統候選人辯論﻿

薛永康╱托倫斯

﻿拜登總統已經決定與前總統川普在6月27日面對一個沒有觀眾、只有主持人及螢光幕的辯論。

可以想見有不少電視前的觀眾想看這兩位「長者」如何回答問題、挑對方的毛病、自圓其說以及結語，然後在其中挑選一位頭腦清楚、可以身擔重任維護世界和平以及把美國帶上富強康樂之途的領袖。

兩位候選人的表達能力固然重要，但是題目需要出得合情合理有意義；例如詢問其前瞻政策以及可行性、危機處理的能力、維持經濟平穩、減少失業率、非法移民以及遊民問題、促使以巴和談及俄烏停火等策略等重要議題。

在辯論之前主持人需告知兩位必需遵守的規則：可以指出對方的錯誤，但是不能人身攻擊。再者，一方在講話，另一方不能插嘴，筆者建議主持人可以在任何違反這些規定時消音，把違規者的麥克風關閉。

由辯論中我們期望其中一位可以脫穎而出：其具有遠見、胸有成竹、不畏艱險、以全民福祉為己任的領導人，而不是口無遮攔惑眾取寵、為反對而反、心胸狹窄只為了私利的候選人。為選民的我們可以做些什麼？除了拭目以待辯論的到來之外，我們應該睜開眼睛、跨越黨派分別、不被不實媒體誤導、給兩位候選人在每個辯論項目上分別打分、把得到高分總數的那一位圈在我們11月大選的選票上。

非法移民 拜登 遊民

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