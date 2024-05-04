珍惜奉養父母 才是福中之人

母親節 ，你怎麼慶祝呢？訂蛋糕或是上餐廳？都不錯；然而兒女孝順父母，單純靠物質還是不夠的，最重要是出自內心的敬意，才是珍貴。

關於這個問題，孔子在論語篇中有這樣的指示，子曰：「今之孝者，是為能養，至於犬馬皆有養，不敬，何以別乎？」 父母之恩，天高地厚。從襁褓起而至成人，面亁袖濕無時無刻，無不顧慮子女，俗語說：「養兒一百歲，常懷九十九。」子女成人，能回饋奉養父母，是人間一種天倫緣份。有福份才能享受得到，否則韶光一過.，父母永別了，只能嘆樹欲靜而風不止，子欲養而親不在。無奈何有呼句天吧了。

古時候有位名叫子路的，少年家貧，要去遠處做工養家。每當背負所得米糧回家時，路上還須找些藜藿野菜以為佐餸；父母過身後，出外謀生，幸成巨富。當面對珍饈百味餐食時，卻自嘆，回想和父母一起，雖然吃藜藿野菜飯餐，但那種親情溫暖感受，永遠不再有了。

故事告訴我們，時光是無情的，能享受孝敬當我父母的緣份是有限，能對父母敬養的時光，會稍縱即逝的；過後悔恨無從！

蔣經國 的日記，有一段動人故事，是說沙漠有一種鳥，當找不到水源為雌鳥止渴時，就爪裂自已的皮膚，讓流出的血給小鳥飲。我曾在南京大屠殺紀念館見到一幅照片，終身難忘，一位被凌辱的婦人，滿身流血、狀若垂死，仍緊緊地摟著懷中的小兒，張口大叫，好像在喊：「不要傷害我孩子啊。」母愛的動人，有如此者，為人子女，能不敬愛母親嗎?

修身自省，不辱父母，也是孝道，孟子曰：「世俗所謂不孝者，惰其四肢，浹其佚遊，不顧父母之養，一不孝也；博弈，好飲酒，不顧父母之養，二不孝也；好貨財，私妻子，不顧父母之養，三不孝也；縱耳目之欲，以為父母戮，四不孝也；好勇鬥狠，以危父母，五不孝也。」

上述是說，在家是個好兒女，在社會應是個好公民，彼此共勉好嗎。