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取消學生代表致詞 南加大因噎廢食

薛永康 （加州）

南加大的阿拉伯裔學生代表Asna Tabassum 原本在畢業典禮致詞，但被學校取消。由於她在社交網站上曾有反對以色列惡行、支持巴勒斯坦的言論。﻿

學校的考量是怕她在畢業典禮上傳播仇恨，造成安全問題。另一方面，輿論界認為學校怕得罪猶太人金主。這兩種看法見仁見智，在此只討論「言論自由」以及有否限制，或是可以毫無顧忌暢所欲言？南加大學生Asna 反對以色列以及支持巴勒斯坦有違反言論自由嗎？憲法笫一修正案有言論自由的限制。在此只舉兩項「限制」來討論以上議題。

1.「真正的威脅」True Threat：言論直接針對指定的人，目的是去恐嚇，讓他們認為會被侵害。有些州的法律認定燒十字架Cross burning 為犯罪，有恐嚇他人的意圖，換言之，燒十字架沒有言論的自由。

2.「打鬥言論」Fighting Words: 只指用於文字或是演講，其目的是及時引發讀者或是接聽者參與不法的暴動。這種言論是違反言論自由的本意，在限制之內。

至於南加大取消畢業生的致詞，學生代表Asna在社交媒體上反對以色列以清除哈瑪斯為由在加薩大開殺戒，婦女及兒童遭受池魚之殃，而且使百萬巴勒斯坦人民流離失所。她譴責以色列的言論是為巴勒斯坦人「伸張正義」，還是「鼓勵暴動」消滅以色列？

南加大是否可以檢視一遍她畢業典禮的致詞內容，確定沒有違反如以上言論自由的限制之後，再決定是否取消她代表應屆畢業生的演講？

南加大也許為了避免觸怒捧以色列的政客或是金主，同時懼怕對取消Asna致詞的抗議升級，南加大不惜完全停止今年畢業典禮的學生代表致詞，這是「因噎廢食」。南加大的權宜行事毀了學校的優良傳統，使一個名列前茅的高等學府蒙羞！

南加大 以色列 巴勒斯坦

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