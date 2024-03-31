嚴查租客信用 防止租霸橫行

﻿「租霸橫行房東 成房奴」為世界日報3月26日的大標題，長達三頁有関「惡房客」惡性占房、毀屋以及其它惡行，尤其在全美許多地區的法律一面倒向保障租客 的權益之下，房東束手無策！

首先，租客的權益也需要保障嗎？答案是肯定的。例如：租屋的房子破舊漏水失修，房東置之不理、每年加租、地價高漲時把房客趕走，把土地賣給投資公司等「惡房東」的惡行也不勝枚舉，這些受害的房客訴諸無門任其宰割！這種「惡房東」多為美國弱勢族群居住地區所謂的slumlords！

同樣地，房東也面臨缺乏法律保障的困擾，尤其是面對「租霸」。英文裡稱之為「職業租客」professional tenants：虛報個人信用資料、孰悉法律漏洞、積欠房租不付、動輒挑剔房屋毛病、霸佔房屋不遷、欠租外，還要房東支付臨時住宿費用為搬遷條件、更有甚之，惡意破壞房屋等惡行。

美國法律無力保障房東權益，房東要避免租霸，只有事先預防， 好在目前資訊發達有可靠、需付費的網站查詢租客的個人資料：曾被房東驅離紀錄、是否曾經破產、長期工作資歷、信用卡及借貸欠款、個人信用評分等。當然，與租客過去的房東、目前工作的雇主溝通，也可以確保租客的可信度。

由於「租屋易驅趕難」，筆者認為「寧缺勿濫」，寧可空屋數月找好房客，而不輕信租霸，承擔不堪設想的後果。筆者的一位擁有數棟公寓的老友租屋的條件為：租客必須提供完整的信用資料，租客自己預付信用調查公司的費用，如果信用通過可以遷入，調查費用則在第一個月的租金 內減除。如果信用不通過不能遷入外，費用則不償還，這些條件在與租客溝通時需事先講淸楚。

「百密一疏」道高一尺、魔高一丈，避免惡房客，再多凖備也防不勝防！嚴查租客信用，至少可以減少引狼入室，把房子交給租霸的機會。