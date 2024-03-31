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華人到中領館辦返中簽證 一肚子氣

冷眼（紐約）

春暖花開，不少海外唐人趁暖春時節出遊，祭祖旅行，聚會經商，不一而足。

今年是上榕深造50周年，同學群籌備大慶，廣邀海內外同窗回榕歡聚。

我移居海外43年，近46年沒見過學友。3月15日接到籌備組盛情邀請，大病剛癒的我激情澎湃，與同窗的深情厚誼，短短幾個春秋的酸甜苦辣，50年的拷貝重演歷歷在目。我第一時間預定了一個多月後，將飛越太平洋1萬2000公里、到達廈門的國泰機票，之後忙著打點行裝，就像待嫁的新娘，焦急地等待那一刻。看我迫不及待的樣子，家人提示，你還沒簽證呢，抓緊去辦，要不到時走不了！

3月17日星期天，花了大半天閱讀網上的簽證指南，隨後下載表格認真填寫，又到CV S照證件標準像，到郵局取標準的寄證件郵件封，貼上6元郵票，忙了一天。

3月19日，太陽睡懶覺，天灰濛濛。內人和兒子陪同，驅車前往曼哈頓哈德遜河邊的中國領事館辦理回國簽證。

十幾年沒踏足這個地方。以前這裡擁擠繁忙，不用預約，中外人士濟濟一堂。踏上石階，四個高大的非裔保安站在大門內外，一番檢查，進入大廳，眼一掃，人稀少，大廳寬敞，不見老外。把簽證資料遞給小窗內的女工作人員，翻了一下，扔出一句話：回去上網填表預約。我詫異回問：你們去年10月23日在網上公告，方便民眾辦理簽證，取消網上預約。怎麼又出爾反爾？這裡泊車費一小時25元，今天堵車兩小時，我老婆來了三趟，今天還是白跑，你們這是製造麻煩，還吹噓什麼方便民眾！窗內遞給一小張電話紙條：去問領導。關上小窗門。窩了一肚子氣，找靠背椅休息，旁邊老嫗訴苦：來了幾趟，辦不了，不懂電腦，回不去了。這個國家？唉！出了門內人發誓：以後再也不來，不回國了。

華人到中領館辦回國簽證，辛苦跑幾趟，三兩個月還回不了國。回國無門，天昏灰，我的心比厚厚的雲層還沉重。

簽證 中領館 曼哈頓

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