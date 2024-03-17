一中原則與一中政策新博弈

美國的「一中政策 」（One China Policy)與中國的「一中原則 」(One China Principle ) 有不盡相同的定義。 中國主張的「一中原則」有3句話：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。但美、日、歐盟國家的「一中政策」則只有前2句；對第3句話則表示「我知道（acknowledge)你的主張，但我不置可否。」 進而強調兩岸問題和平解決、與台灣進行實質往來，包括出售武器協助台灣防衛等等。

美國的「一中政策」巳使用了近半世紀，一直都是美國對兩岸政策的最核心的元素，在中美互相保留模糊空間的一中框架下，兩岸尚可維持現狀，相安無事。

但自從蔡英文執政以來，民進黨政府的漸進式台獨引起北京高度警惕，一中框架愈來愈難保持模糊空間。 這幾年，中國在國際上發動「一中原則」外交攻勢，導致十個國家與台灣斷交。 同時，中國也積極爭取它的邦交國正式表態支持「台灣是中國的一部分」。 此外，北京開始正面挑戰美國的「一中政策」；指責美國正在掏空「一中原則」、違反中美三個聯合公報。 而美國則強調堅持它的「一中政策」、不支持台獨，致力維持台海現狀、並鼓勵兩岸對話、以和方式解決分歧等一貫立場。 雙方各說各話，毫無交集。

太平洋島國諾魯 最近與台灣斷交，並表示會堅守「一中原則」及聯合國2758號決議。 諾魯是一個人口僅一萬餘人的島國，在國際上本無足輕重，但它與台灣斷交有其特殊的戰略意義，它打亂了美國、澳洲在南太平洋聯防中國擴張勢力的佈局，美中在台灣問題上的外交搏弈，也因此更趨白熱化。

為了反制諾魯引用2758號決議與「一中原則」，「美國在台協會」主席羅森伯格曾特別召開記者會，並在會中指出，聯合國第2758號決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係或阻止台灣參加聯合國下屬組織，並對該法案被外界曲解感到遺憾。 北京立即發表聲明，嚴厲譴責羅森伯格的發言是罔顧歷史事實 ，明顯違反「一中原則」。 雙方針鋒相對，互不相讓。

北京當局對於總統當選人賴清德的台獨立場一再提出警告，並表示將強硬以對。 台灣大選一結束，中國大陸除了中止部分ECFA讓利、恢復軍演、諾魯斷交、啓用M503航道外，外交部長王毅風塵僕僕，先飛埃及，再從西非到南美，從「開羅宣言」、「波茲茨宣言」，一路講到2758號決議文，將此三文件打包，從國際法律基礎著手，布下「一中原則」的天羅地網，促使各國支持中國的「一中原則」，而非美國的「一中政策」。

在預見的未來，美中在「一中」上的岐見難解，雙方都試圖站在利巳的立場上作大外宣，不會有實質上的改變。 然而，美國對台政策是根據美國國家利益制定的，它會隨著實際需要作出必要的改變，而這種改變往往是突如其來，出人意料的，如1972年尼克森突然訪問北京，1978年台美無預警地斷交等等。 這不禁讓人聯想到，隨著時空變遷與中美實力消長，美國是否會為了避免與中國發生衝突，或與中國進行利益交換，或白宮易主，而向中國的「一中原則」靠攏呢？ 這是台灣前途的一大變數，值得關注。