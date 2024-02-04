2024美國總統大選的風險

雖然距11月美國總統大選 還久，但隨著共和黨初選開始，川普 在先期取得壓倒性勝利；如果沒有重大變化，川普代表共和黨參選的機率非常高。

美國最近幾次民調均顯示，拜登 的支持度偏低。以蓋洛普去年年底民調為例，拜登支持度只有39%，為過去美國總統第一任同時期之最低，而不支持度則高達59%，連任之路充滿挑戰。

拜登支持度低的主要因素是絕大多數選民認為今年已82歲的拜登年紀過大，不足以勝任總統。部分民調還顯示認為拜登年齡偏高的比例，超過不支持拜登的比例。顯示部分支持拜登的選民也在意拜登的年齡。

另外，多數美國選民也不認同拜登的經濟政策，美國經濟雖未呈現衰退，也走出高通膨陰影，但絕對不是在高檔。在「拜登經濟學」失靈下，即使仍陷入官司纏訟的川普，全國民調領先拜登，在幾個關鍵的「搖擺州」也居於優勢，重返白宮的可能性逐步升高。

基於此，美國目前已在評估如何因應川普入主白宮的情境。例如最近華爾街的不少高階主管，修正先前認為川普不太可能入主白宮的看法，認真考慮若川普勝選對經濟及金融市場的影響。

川普仍會繼續維持其反中立場，以極端的貿易保護來維護美國利益，而且力道會更強。川普在初選前即已放話美國應對所有進口品加徵10%基礎關稅。另外也批評拜登政府對中國過於軟弱，主張應直接限制中國部分產品進口；此將會使全球貿易秩序大亂，甚至可能演變成全球貿易戰。

更使各國憂心的是川普對盟國並非十分友好，除了要求各國配合「美國優先」的立場外，川普很有可能會廢除拜登時期簽署的各式協定，例如川普直接點名美國應退出「印太經濟架構」，另外美國也有可能不再支持以推動節能減排的「巴黎協定」。

在前次美國總統大選，由於川普鮮明的反中色彩，台灣明顯偏好川普。然而反中未必代表挺台，自從川普宣布再次競選總統以來，並未對維護台灣安全做出承諾，對台灣在美國的半導體投資也置若罔聞，甚至還認為台灣搶走美國半導體的生意，主張對台灣實施經貿制裁措施。

由於川普不與各國結盟的立場，若重返白宮，「台美21世紀貿易倡議」後續談判會有變數；另外台灣積極推動與美國的供應鏈合作夥伴關係及雙邊租稅協定，也會受影響。

雖然美國總統大選仍有不少變數，不過已有人將美國未來政局變化，視為今年全球面臨最大風險。拜登總統為了挽回頹勢，有可能會對增加對中國制裁強度，美、中衝突因而升高。處在美、中之間的台灣，除了對美國選舉維持中立外，更應審慎面對可能的發展。（作者為中經院區域發展研究中心主任）