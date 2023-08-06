編民歌為己平反 鬼故事人間暴紅

藉古諷今，自古而然。民歌歌手刀郎所編唱的「羅剎海市」，借用「聊齋誌異」的人鬼典故，編造出一曲怪誕的民歌，以戲曲 的方式唱出故事。有如寫大字報 ，申述冤屈為己平反。該曲11天內播放量逾80億，打破世界紀錄。

中國傳統民歌土味十足，韻味重於韻侓，廣受庶民認同喜愛。它行雲流水，不顧國際音樂對「音準與旋律」的一般要求，也不受學院派樂理的約束。因此，一旦走紅，民歌的穿透力甚為驚人。

刀郎的音樂人生大都屬於自學自悟，獨立成才。其用字、換氣、下段落、表達方式等等，都非常個人化；他的天花板就是他自己，別人唱他的歌時，往往連換氣都困難，更為學院派所深惡痛絕。然而，由於他的故步自封，反而使他的歌曲有較多的「中國元素」與「民歌風味」，容易引起大眾的喜愛與共鳴。而學院派的歌曲則往往受國際音樂潮流與經濟現實的影響，職業與商業氣息較重，較缺打動普羅大眾民心的元素。

刀郎訓練徒弟雲朵的方式，幾近愛責過頭，簡直有如中國版的「歌劇 魅影」，非常注重高音再高音，缺乏對歌曲的詮釋與歌唱情緒的展示，類似把唱歌藝術當雜技演出。

舉個參考的典型例子，當我們聆聽鄧麗君唱歌時，她從不聲嘶力竭青筋暴漲，也不令人擔心她嗓子受損；人們只是舒適地欣賞歌聲產生的愉悅，同時期待她下一句將帶來的美好與驚奇。

雖然「羅剎海市」歸類於歌唱式民歌，實則屬於說書式戲曲，更為貼切。確實，若聽眾不熟悉該編曲的典故與作者的目的，則聽聞此曲可能與唸經無異，一切都在虛無縹緲間。由此可見，「羅剎海市」撼動人心之處，不止於述說一個引人入勝的故事，它同時足以讓社會大眾的不平與不滿得到相當程度的宣洩。和所有領域類似，高手在民間，大陸不缺音樂人才奇葩，刀郎編唱「羅剎海市」顯然屬此。

台港音樂對錮舊的大陸音樂業界有啟蒙作用，1967年推出的「給我一杯愛的咖啡 」便具有相當的代表性。而後，「月亮代表我的心」更加注入浪漫的氣氛與通俗性效果。如今，「羅剎海市」的震撼必定為大陸樂壇，掀起革命性的翻篇效果。