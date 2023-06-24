最近看到一個短片敘述兩個小男孩互動的故事；一為白人，另一為非法移民 ，即使素昧平生，但兩個小孩一見如故玩得起來，直到白人小孩的母親，一個對非法移民仇恨的當地居民出面喝止，說非法移民皆非善類，不要與他們接觸。

白人小孩和他的母親是兩個極端；一個懐有赤子之心，而另一位帶著有色眼鏡。赤子之心不外佛家講的人人皆有的「佛性」，只是後來被自己的感官蒙蔽。這個「初心」例如慈悲心，就是如同儒家講的「人之初性本善」。

如果人人都有「初心」，這位白人小孩的母親自然也不例外，但是在什麼環境下把她與生俱來的善心轉變為充滿了仇恨？筆者有以下看法。

美國崇尚言論自由，缺乏自律的一些社交媒體，為了收視率可以造謠生事，謂2020年選舉不公但無實據為一例。再者，美國兩黨極端對立，政客為了私利無所不用其極挑撥離間以致誤導選民。目前由於移民日增，白人相對減少，白人至上 組織藉此傳播仇恨。至於極右的宗教團體也是固執己見誤導信徒。當然，不當的家庭教育 也難辭其咎，例如這個故事中的母親，灌輸她的兒子對於非法移民的仇恨。這些都是由於人類五官接觸到的環境造成的結果，如何對峙，拾回失去的初心呢？

De-programming是消除邪教教徒不當的想法，雖然不易但是可行。面對社交媒體以及政客的誤導，以正視聽的作法，是需要聆聽無黨派而能夠客觀的媒體及智庫報導、親近佛家所謂的「善知識」，例如德高望重的宗教領袖以及善心人士，向他們學習。當然，家庭教育也是重要的一環，上梁不正下梁歪，父母需要具備分辨是非善惡的能力以及智慧去教導子女，以身作則讓他們的善良初心，不被不良環境影響而能繼續成長。