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未雨綢繆須儲蓄

薛永康／托倫斯

﻿「嬰兒潮世代四成沒退休積蓄」是5月9日世界日報頭版的大標題。世報供給沒有儲蓄習慣的嬰兒潮世代的一個警訊：只靠社安金收入，不足以支付所有生活開銷。75歲以上勞工在2026年將占職埸人力11%，因為不能退休，否則無法過活，主因是沒有退休儲蓄。筆者在此可以分享自身經驗，希望能夠對嬰兒潮族及其下一代有助。

筆者很幸運前後就職於兩家供給員工401K及養老金的大公司。第一家航太公司規定員工可以自願把薪水的8%先扣下加入401K，公司照那個數字加付50%，加起來的款項目前不用繳稅，直到退休後領出才付税。舉例說，一星期薪水如1000元，8%為80元，公司加付50%為40元，一個星期就可存下120元，十年下來的數目可觀，遑論工作30年到退休。這種福利是不是每個員工都會利用呢？

筆者工作的財務部門14位員工，不到一半願意把錢節省下來，大多數是薪水拿多少就花費多少，加上借貸，永遠是等待下一周發薪水。當然，不是毎個公司都補助401K福利，但自己可參加此延後付稅的存款制度，退休後才能自保。

如果沒有公司補助401K的一項「開源」，就應該「節流」；每個月所有的收入減去衣食住行的必要開銷，剩下的就是disposable income為可以挪用的款項，再從中拿一部份自己加入401K、或是存入有利息的銀行或是投資穏定的股票、債券或是房地產。

「錢是帶不走的」勸導人們不做守財奴，似乎也成為一些不知量入為出、肆意花費以借貸度日民眾的藉口。例如，房子增值後再去借貸一個second mortgage，把借出的錢拿去買新車、購遊艇或是經年累月的出國旅遊。原來30年的房貸在退休前可以付清，而借出的第二個貸款加上其他信用卡等債務仍須償還，無法在退休年齡退休。沒錯，錢實在是帶不走，但不是問題：可以傳給下一代或是捐給慈善機構造福人群。反之，捉襟見肘入不敷出，垂垂老矣，仍需為生活打拚的日子不會好過。

感激世報供給嬰兒潮世代的重要資訊；儲蓄不僅是美德也是必要。筆者認為，如果要過一個安定舒適無憂無慮的退休生活，前提是「未雨綢繆」須儲蓄。

退休 401K 儲蓄

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