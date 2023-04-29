開除卡爾森會帶領福斯新走向？

福斯電視台Fox收視率最高的當家主播卡爾森（Tucker Carlson ）被老闆梅鐸 （Rupert Murdoch ）開除，造成福斯集團股價在同一天蒸發10億。開除卡爾森的原因為何？

原因目前眾說紛紜；福斯在一周多前才由於誣衊罪行，賠償選票機器多明尼恩公司7億8000萬元，皆拜卡爾斯造謠認為機器作假之賜。下一個控訴福斯的案件將接踵而至，Smartmatic Election Tech 將以同樣原因要求福斯賠款高達27億。

卡爾森誣衊毀謗選票機器公司難辭其咎。令人質疑的是，難道梅鐸以及擔任執行長的兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch） 對於卡爾森的胡亂造謠毫不知情？深知卡爾森極高的收視率替福斯帶來豐厚的廣告收益，老闆父子即使沒有教唆卡爾森犯法，不也是看在賺大錢上對於他的惡行視而不見？

為何炒卡爾森魷魚已不用再研究，他除了誣衊選票機器作假外，他傳播種族仇恨及疫苗 陰謀論、擁護白人至上 、跟隨川普謊言稱選舉不公，造成2021年1月6日國會暴亂等惡行已使新聞界蒙羞，福斯的名譽掃地。

福斯開除卡爾森是正確的選擇。卡爾森傳播仇恨、分化以及誤導已經毒化了無數美國民眾、造成政黨兩極化、族群對立以及社會不安。但是福斯今後會對新聞實情實報以正視聽嗎？另外幾位跟著卡爾森一同起哄認為選舉不公的主播Sean Hannity、Lou Dobbs、Maria Bartiromo、Laura Ingraham？是否也應該開除？

如果福斯願意改變走向正確播報新聞，筆者認為也應該開除上述的害群之馬，同時對過去謊報誤導的惡行道歉、強調今後尊重新聞業者應該遵守的規範以及品行。福斯的對手CNN 也在同時開除已經任職17年、品行有問題的主播勒蒙（Don Lemon）。「亡羊補牢猶未晚」唯有採納「新聞媒體自律」的信條，福斯才能保住在新聞界一席之地。