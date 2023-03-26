俄烏盡快和平談判 盡早結束戰爭

俄烏戰爭一年，相持不下，給世界帶來了災難。俄國 作為世界第二大軍事強國，軍力被消耗的快要只剩下原子彈，由一流軍事強國變為二流。但烏克蘭 不能進攻俄國本土，以防普亭為自保而動用核武。在西方國家全力軍援烏克蘭的情況下，普亭也無力打敗烏克蘭。兩軍繼續對抗已沒有任何意義。盡快和平談判，盡早結束戰爭，是兩國的最佳選擇。

談判最大的爭議是俄軍占領的烏東地區，那兒80%人民有俄國戶籍，曾舉行過獨立運動，希望回歸俄國。就像當初烏克蘭脫離蘇聯獨立一樣，希望過上美好的生活。澤倫斯基如果理解當地人民的需求，尊重人民的選擇，讓其自治，又達到了俄方保護公民的要求，大概是目前最好的停戰辦法。

中國從戰爭開始，始終表示「尊重各國主權」，並與所有國家保持友好關係，保持中立，不給俄方軍援，這對於一個與俄國有70多年友好歷史、有4374公里邊界交鄰的中國來說，已屬不易。習訪俄勸和，送上經貿大單，是他唯一正確選擇，對促進和談有利。在拜登 霸權主義打壓下，中國被逼得更不能與俄為敵。拜登利用俄烏戰爭消耗俄軍，目的已達到，不可過度，見好就收吧。

促進和平談判，立即停止戰爭，正是時候，對所有方面有利。繼續戰爭，對所有方面有害無利。中方已提出和平倡議12條，受到各方歡迎。當今是勝王敗寇的強權時代，澤倫斯基如在戰前登上美國的專機逃亡棄戰，學習民族英雄傅作義，當時可避免俄烏之戰，現在和談，讓出烏東，也可博得「抗戰英雄」美名。