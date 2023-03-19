美國國債高築 誰該負責？

美國國債 有多高？筆者在退休前每天上班經過一座辧公大樓，一個電動告示版不斷地顯示與日俱增的國債數字。數字大得驚人。

國債就是美國需借款而發行的債券 。五大買主國，照債券購買數量為日本、中國、英國、愛爾蘭、盧森堡，以及其他買家。在今年2月底美國積欠的國債為31.45兆元，亦即31.45萬億，ㄅ萬億是數字1 的後面跟著12個零的位數，實為一天文數字。

發行國債就是借錢彌補支出的不足。國家主要的收入為各種税收等等，支出為社安福利 、國債利息、維持軍備等。當支出超過收入時，就得發行債券借款。以2022年為例：收入為4.90兆，支出為6.27兆，逆差為1.37兆（1.37萬億），也就是支出超過收入的聯邦赤字，需要借款去補支出之不足。以目前31.45兆累積下來的國債，除以美國人口，每人擔負的負債數字為9萬5000，這些數字仍然與日俱增。美國需要繼續借貸嗎？每年支付的國債利息已高得驚人，能否開始追求收支平衡的方法以減少借錢？

收支平衡的方法是增加收入，或是減少支出。在收入方面，拜登擬增富人稅以及一些高收入者的社安健保稅，可是目前仍沒有任何減少支出的方案。在收入上，在野的共和黨反對對富人增稅；在支出上，共和黨卻是沒有反對拜登增加國防預算，而是考慮減少社安福利。

身為美國國民，我們除了付稅之外，需付學貸、房貸、車貸、信用卡欠款等加上其他衣食住行支出；需要「量入為出」貸款定期償還。不能以借貸度日，換言之，必須要對自己的行為負責。債台高築的結果會失去一切，淪為無家可歸的遊民。

同樣地，執政者也不能以借貸治國、每年兩黨為了自身利益爭吵不休，置全民福祉不顧，對與日俱增的聯邦赤字及國債麻木到視而不見。兩黨需要合作去「開源節流」減少赤字及國債，如果無法「開源」就得「節流」；減少不必要的浪費及經費為開端，在此只試舉「節流」數例：「救急不救窮」，撥款救助天災人禍可行，胡亂發放福利則不宜。沒有對峙的敵人，軍備預算沒有必要增加。無限制收留非法移民所費不貲也需停止。目前拜登減免學貸的提案觸礁，與其減免學貸導致國庫收入減少，不如考慮延長償還時間，此為「開源」之一例。

對於美國國債高築的嚴重性，不能安之若素、視若無睹，需知如果不及時控制，不但債券利息付不出，在美國人口老化的情況下，社安福利的款項若無著落，不堪設想的社會問題將接踵而至；我們也不能期望下一代子孫承受償還這幾十年積欠的巨債，不公平也不合理。聯邦政府需以減少國債為己任，支出必須決定輕重緩急，不可動輒發放債券。