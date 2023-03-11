紐森應正視人口流失企業外移

依照州政府數據，加州 人口從2020年4月至2022年7月，移出比遷入的人口多達70萬人。人口流失原因之一，是新冠疫情可使居家辦公的州民，選擇生活指數較低的外州如德州、內州等。

加州生活指數高，如房價、租金 、稅率、汽油等之外，市區髒亂、治安敗壞、交通擁擠、空氣污染等皆為中及低收入勞動人口外移的原因。即使名人如Mark Wahlberg、Chris Hemsworth、Ryan Reynolds等也不例外，包括一些大企業，認為加州不宜久留而搬離。

依據Beacon Economic的預測，加州在2023年仍然缺乏勞動人口，即使就業人口較往年略增。加州一個房間的公寓租金平均高達1500元，近鬧區更貴。上下班15哩的通車可達一小時，遊民露宿街頭的髒亂等造成的不良生活品質及環境，很難使人力資源久留。

加州企業外移也非好事。豐田及本田汽車總部連同數千名科技人士，早已在數年前離開加州。矽谷生根的Tesla、Oracle以及HP也先後跟進出走，皆拜加州的高稅率、繁瑣的法令以及不良的環境之賜。企業外移促使政府稅收減少，影響社區發展、社會福利縮減、基建經費不足等方案。工作機會也因之減少、科技及製造業下滑。加州需要的商業不只是服務業，其發達的製造業歸功於衆多名校的支持及硏發，這種「建教合一」的互動必須保持，加州才能避免衰落，而能在「工商業多元化」下繼續成長。

紐森 州長順利連任後誓言有一番作為。筆者認為：應該正視人口流失及企業外移的問題，不能依靠合法移民帶著大筆鈔票來置産，以補助缺少勞動人口造成生產力之不足。應該做的事為調整稅率，集資去建造平價住宅、整頓交通、維護治安、加強環保以及處理遊民問題等，皆為當務之急以減少人口流失。

面對企業外移，紐森應聆聽業者的困境，以謀求對策盡力慰留。同時，引入外資為一重要方針；紐森應該風塵僕僕周遊各州，甚至造訪友邦擔任「推銷員」，告知加州良好的氣候以及Business Friendly的投資環境；考慮給予外資首次設廠的便利及優惠等。也唯有積極推動這些方案，才能留住勞動人口、彌補已經外移的企業，使全球第六大經濟體的加州，Golden State 名副其實，金光閃閃繼續發亮。