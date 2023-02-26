美俄代理人戰爭 終結普亭的開端？

俄烏戰爭屆滿周年，這是後冷戰時代巨大的國際衝突，死傷枕藉，雙方犧牲軍民至少以十萬人計。從1991年迄今，烏克蘭 有四成人口約2000萬人流徙國外，女性參戰人數增至6萬人。由於戰況膠著，北約不斷補充武器彈藥，拜登總統近日密訪基輔，顯然不打算讓俄烏間通過談判結束戰爭。而普亭 也宣布暫停參與「新削減戰略武器條約」，似乎核戰危機瞬間即發。戰爭若繼續打下去，除了軍火商和冷血的政客外，沒有人是真正的贏家。

去年2月14日，戰爭爆發前幾天，美國前駐蘇聯大使馬特洛克（Jack Matlock）發表專文「今日的烏克蘭危機」，指出「我們每天都被告知，烏克蘭可能即將發生戰爭…，烏克蘭總統建議民眾不要恐慌，並明確表示他不認為俄羅斯 即將入侵。」另方面，「普亭否認他有任何入侵烏克蘭意圖。他的要求是停止增加北約新成員的進程，特別是要向俄羅斯保證，烏克蘭和喬治亞永遠不會成為北約成員。」但拜登總統卻拒絕提供任何保證，由於「拜登政府在低迷支持下步履蹣跚」，「我們正目睹一場被美國媒體精英嚴重放大且被用以服務於國内政治目的精心策畫的鬧劇」，結果讓一場不該發生的戰爭變成殘酷現實。

這是一場代理人戰爭，倒楣的是烏克蘭人。起源則是2014年顏色革命，當時親俄總統亞努科維奇被親西方政變推翻，克里米亞俄羅斯人旋即舉行公投，宣布脫離烏克蘭獨立，並加入俄羅斯聯邦。接下來烏東頓巴斯州與盧甘斯克州很快陷入俄烏兩族內戰。馬特洛克指明，「就烏克蘭言，美國對其國內政治的干涉很深，甚至到了似乎直接挑選總理的地步。美國支持2014年非法政變，那場政變並不符合法治或民主」。「仍在烏克蘭醞釀的暴力事件始於『親西方』西部地區…頓巴斯地區的衝突，更多源自烏克蘭族對俄羅斯族的施暴」。

戰爭一年後，烏東四州成浴血戰場。俄軍攻勢強大但進展有限，烏軍在北約支持下不屈不撓，展現堅定抗敵意志。不過迄今為止，美國堅決不讓烏方擁有長程戰術導彈攻擊俄國本土，以免踩到普亭紅線，引爆核戰。

但俄國卻面臨嚴重經濟制裁與財政危機，俄國在斯拉夫民族中的領導威信也大受斲傷。儘管俄國資源豐富，但國力不及前蘇聯，與美國差距更是明顯。這一場「應忍而未忍」戰爭，恐將成為「普亭時代」終結開端。

1904年2月，日俄戰爭在遼東半島爆發，雙方爭奪在華利益各自動員近70萬人，結果戰死逾14萬人。一年半後俄羅斯戰敗，12年後俄帝國瓦解，布爾什維克紅色革命大擅勝場，成為西方心頭之患。100多年後，另一場兄弟鬩牆戰爭開打，西方堅持烏克蘭必勝；但「戰鬥民族」俄羅斯真會認輸嗎？難道不可能掀起另一場革命與世界大戰？且記取歷史教訓吧。