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偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

加州喜獲甘霖仍須省水

薛永康／仛倫斯

「夜來風雨聲，花落知多少」這個情景在極度乾旱的加州幾乎沒有。可是從去年12月26日開始，大風大雨不斷，幾個星期來倒是造成「樹倒之多少」，百年老橡樹連根被拔，壓破屋頂摧毁車輛，在加州各地則是時有所聞。

據報導，2000年至2021年，這20年來為加州地區在1200年來最乾旱的時期，所以這及時雨對於乾旱不無小補，地區內兩個大蓄水庫水位仍低，其它九個小水庫水位則有顯著的增加。

換言之，這個遲來的甘霖並沒有解決加州過去20年來聚集的乾旱，缺乏足夠的蓄水庫為主因之一。這次連續的大雨，絕大部分流到太平洋，夾帶的土石流在沿途摧毁民宅車輛，造成水鄉澤國，20人喪生洪流，10億美元財物損失。

再者，這個雨量也並沒有對科羅拉多河有大幫助，對其人造蓄水庫Lake Mead只是杯水車薪，大幅低於足夠水位的指標。這個水源供給七個州，加州為最大的獲益者；而加州為全美最大農產州，每年加州80%的水源已用於農業灌溉，所餘無多。

總而言之，我們仍然需要節約用水，因為在今年4月前的天氣情況未知，氣候暖化造成的氣溫升高，是否會把積雪提早融化流失，加上水庫儲水蒸發，導致缺水令人堪慮。

加州在2022年節省用水量達到政府呼籲的指標是可喜可賀，今年我們喜獲甘霖，有一個好的開始，但是依照氣象學的US Drought Monitor，加州的乾旱危機仍然持續。雖然紐森州長欲斥資51億開發水源：包括廢水回收、海水淡化、雨水儲存、水管整修等基建設施，但是「遠水救不了近火」，如果不能及時開源就應該節流；州民需要持續去年的省水習慣，絕對不要浪費，也唯有如此，人人才有水用。

加州 紐森 暖化

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