慶祝愛與包容-農曆新年成加州法定假日

今年兔年農曆新年首度成為加州 法定節日。州府承認農曆新年為法定節日,強調華裔 、亞裔 民眾將其重要文化引進加州,做出重大貢獻,承認農曆新年立法成功,充分象徵加州朝更包容的文化社會邁出一大步。

身為農曆新年法案作者與加州州議會亞太裔立法黨團主席,我感謝紐森州長簽署此案成為正式法律,肯定慶祝這個重大傳統節慶的600萬名亞裔加州民眾。約三分之二亞裔民眾慶祝農曆新年,華裔、亞裔所珍惜的傳統文化獲得美國重視歡迎,將有助於他們更願融入美國主流大社會。

因此,農曆新年法案為一包容性法案,值此反亞裔情緒高漲之際,強調法案包容性更為重要。根據加州州大仇恨與極端主義研究中心 (The Center for the Study of Hate and Extremism of California State University)去年公布調查報告,反亞裔仇恨犯罪於2021年間劇增339%。另一監視錄影紀錄顯示,一位高齡70歲華裔婦女去年夏天在舊金山光天化日下,遭到四名年輕人搶劫毆打,充分彰顯出反亞裔仇恨犯罪的凶殘情形。

種族主義與仇外意識乃為最極端的社會排外行為。美國種族主義在詹森總統(President Lyndon B. Johnson) 1964年簽署民權法案(the Civil Rights Act) 與1965年簽署移民與國籍法 (the Immigration and Nationality Act) 正式立法之後,已有所消退。民權法案禁止種族歧視,移民與國籍法案取消配額移民制度,鼓勵亞洲移民。美國立國雖有其政治理想,種族歧視仍深植於其社會歷史中,因此美國雖有自由、平等、正義的立國原則,卻是全球最後幾個廢除奴隸制度的國家之ㄧ。

大批亞裔移民於19世紀來到夏威夷與舊金山。當時移民以華裔、韓裔、日裔為主。亞裔移民抵新大陸之初,許多人在製糖業與營建工地擔任勞工,飽受不平等待遇,不但工時過長,而且薪資微薄,忍受各種歧視偏見。

即使處境孤危,約有1萬2000名華裔勞工忍受外界歧視眼光,展現出堅韌決心,投身修建橫貫美洲大陸鐵路 (the Transcontinental Railroad)。鐵路1869年5月10日修成後,美國東部與西部終能貫穿一起,全國交通全面改變。橫貫美洲大陸鐵路全長約2000哩,費時六年方告完成。約有1200名華工參與鐵路穿越塞拉-內華達山 (the Sierra Nevada Mountain) 工程時 ,死於雪崩與爆炸等意外事件中。

為紀念我們華裔開拓美洲先鋒,我於2017年5月間推出眾議會第31號決議案(House Resolution 31),將每年5月10日定為加州鐵路華工紀念日,加州眾議會全數無異議通過此案。

我們的華裔開拓先鋒做出重大貢獻,付出重大犧牲,然美國國會於1882年通過排華法案 (the Chinese Exclusion Act),直到1943年二戰期間才告廢除,當時中國為美國重要盟邦。法案實施61年期間,連續幾代華人無法進入美國,居留美國華裔無法入籍美國公民。類似排華法案的極端種族歧視,也出現在2018年頒布的旅遊禁令,以及反回教徒政策。新冠疫情爆發後的反亞仇恨犯罪與事端,亦讓人聯想到美國過去發生的這些黑暗面。

從種族排斥與社會包容兩大勢力衝突激盪的歷史發展脈絡中,承認農曆新年為加州法定節日更彰顯其重大意義。農曆新年是許多亞洲與亞裔文化之精髓所在,節慶中充分流露著永續更新與社區結合的傳統精神。美國三分之二以上亞裔民眾,包括華裔、越裔、韓裔、馬來裔民眾都慶祝這個傳統節慶,節慶期間家人親友團聚,相互賀年祝福,許多美國非亞裔民眾亦參與慶賀,彰顯社區團結精神。

因此農曆新年是一個社會包容的節慶,散播希望與樂觀的種子,從而啟發民眾向前邁進的勇氣。國會亞太裔黨團副主席、代表紐約州聯邦民主黨眾議員孟昭文 (Grace Meng) 去年宣布,她已提出新法案,將農曆新年定為新的聯邦法定節日,此案亦稱「農曆新年法案」,如立法成功,農曆新年將加入目前11個聯邦法定假日,包括感恩節與聖誕節在內,的確,農曆新年就如同這些偉大的傳統節日,慶祝愛與包容。祝兔年快樂!