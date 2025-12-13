我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

畫中有話╱莫大軍

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話╱莫大軍
畫中有話╱莫大軍

畫中有話╱莫大軍

上一則

刻意削弱對中國研究能力…台國安失策 恐自毀雙目

下一則

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

2025-12-10 14:18

想超越美國 中國崛起已戛然而止？

2025-12-10 01:00

川普治下 美國愈強大或愈脆弱

2025-12-09 01:00

川普關稅案將裁定 引發退稅訴訟潮

2025-12-08 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12

面對和議 烏克蘭的兩難

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控