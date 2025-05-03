我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

畫中有話

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話
畫中有話

莫大軍

上一則

效率與混亂 川普百日的衝擊

下一則

封鎖伊朗石油出口 川普劍指北京

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／兩組數據看美中拚新關稅、川普百日的虛與實

2025-04-30 14:08

美中台是誰在鼓吹台海開戰？

2025-04-30 02:00

各國已遞投名狀 美中談判疑無路

2025-04-26 02:00

殘酷經濟現實 迫使川普「眨眼」

2025-04-27 02:00

美中各有所需 關稅戰僵持將緩解

2025-04-28 02:00

美中戰狼當道 民粹主導充滿戾氣

2025-04-29 02:00

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光