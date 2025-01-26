2027-2030年 對台仍是危險時段

川普 已經上臺，雖然在他的就職演說中沒有提臺灣，從目前看來，其施政重點在國內，暫時可能不會在兩岸關係上做文章，但是在和習近平的通話中，後者還是提醒他，臺灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。剛剛上任的國務卿盧比歐在參議院的聽證會上，卻表現出了抗中挺台的一貫鷹派立場，支持臺灣的豪豬戰略，要大陸為侵台付出更高代價，從而知難而退。

臺灣最危險時刻不在今年，或許也不在明年，而會在2027、2028年，一直到2030年。如果川普未來兩年在內政方面重整美國不順，不排除在外交上激化與中國的矛盾，來凝聚內部共識，這樣臺灣就是一張很好的牌。即便川普不打臺灣牌，兩岸在2027或2028年也因為各自政治的需要，會對對方釋出強硬訊息。

從大陸來講，2027年正值解放軍 建軍百年，美方智庫及軍方人士曾以此為由多次放話，大陸2027年會武力攻台，雖然這個理由很勉強，但2027年習要繼任，在臺灣問題上就需有個說法，來說服黨內和民眾支持他連任，不太可能像現在一樣採取拖延辦法把這個問題往後推。如果他不連任，除非他不想以統一功業青史留名，否則在下臺前也會大概率在統一臺灣上做點事，比如施壓臺灣接受大陸條件談判。

從臺灣來講，2027年面臨著總統選舉，雖然選舉時間在2028年1月，但選舉前的準備和造勢主要在2027年的下半年。民進黨 為爭取賴連任，是有很大可能打統獨牌刺激大陸的，利用執政權宣布一些導向獨立的激進舉措。國民黨則為吸取上次選舉失敗的教訓，爭取年輕選民支持，也很有可能附和民進黨的台獨論述，拱火獨立。因此，兩岸在這個問題上迎面相撞，很難說不會發生軍事衝突的意外，衝突時間可在2027年，也可在2028年。

然而，這並不是說，過了這兩年，臺灣的危險就降低了。從2027到2030年前後，兩岸攤牌的可能性都很高。原因在於，時間越往後，大陸對臺灣的耐心越少。大陸當局宣稱解決臺灣問題的主動權在大陸，隨著大陸總體實力的增強，何時解決，以什麼方式解決，取決於大陸。可要做到這點，大陸的實力不單要增強，且增強的速度要快於美國，總體實力和美接近，但事實很可能不是如此。

國際經濟學界早幾年預測中國的GDP在2030年左右超過美國，但至少現在看來，兩國GDP的差距在拉大，這一趨勢有可能保持到2030年。所以拜登才會在告別演說中自豪強調，按目前趨勢，中國永遠趕超不了美國，並且經過四年對抗，如今美國比中國處於更佳的戰略地位。只要美國強於中國，島內支持台獨的民眾就會越來越多，美台之間的軍事聯繫包括對台軍售數量會越來越大，武器會越來越先進，這些都會進一步增強臺灣對大陸統一的抗拒，從而導致大陸民眾和當局對統一有一種焦慮情緒，而非官方宣稱的主動權操之在我。

但在大陸GDP 和美國的差距被拉開的同時，其軍事實力卻在迎頭追趕，縮小同美差距，甚至局部已經超美。去年12月到今年1月初，解放軍的多件先進武器，包括疑似第六代戰機，056兩棲攻擊艦等曝光。到2030年，大陸第四艘航母有可能下水列裝，各種型號的攻擊船艦比現在更多，第六代戰機也可能早已服役，還有超高音速導彈和軍用無人機等，都會快速增長。此外，像美國防部發布的中國軍力報告所說，2030年中國的核彈數量會達到1000枚。大陸軍力的大爆發會給當局和民眾武統臺灣更多信心，讓大陸對島內拒統更缺耐心。

此外，2030年習如有第四任，那麼在卸任前，對於解決臺灣問題的迫切感會比現在強得多，因為第四任後不管是否有第五任，習對臺灣統一問題勢必要有一個清晰說法，而不能像現在這般模糊處理。所有這些因素，包括美中的對抗可能更趨激烈，美國頻踩大陸臺灣紅線，攪和在一起，讓兩岸在2030年前後失控和攤牌的可能性大大提高。

何況，川普的擴張主義言論，尤其是他果真把巴拿馬運河和格陵蘭島都奪過來，會為大陸武統臺灣提供更多的正當性。

所以，不論美國是否會軍事護台，對臺灣安全最好的保護，就是切忌為追求獨立而試圖去觸碰大陸動武的按鈕。