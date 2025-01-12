未來4年大陸不會統一台灣 2情況除外

剛剛過去的2024年，兩岸關係雖然有些劍拔弩張，但終究沒有惡化到不可收拾之地步。對於今年乃至更長一點時期，兩岸會不會爆發戰爭，中國大陸會不會武統臺灣，這是外界尤其島內擔憂的。說實話，這個問題很難回答，即便是習近平，也不一定知道。

不過，這不妨礙學者和觀察家們提出各種預判。大陸知名學者、清華大學國關學院院長閻學通前不久在美「外交事務」發文，稱北京未來四年會將注意力主要集中在重振經濟上，不會制定統一臺灣時間表。由於閻的學術身分，儘管國台辦發言人表示這是學者個人言論，但很多人還是認為他其實代表了大陸官方的態度。

結合上下文來看，閻這句話的真實含義應該是，未來四年大陸不會去統一臺灣，但他不能在文中講得這麼白，所以用了一個委婉的說法，不會制定統一臺灣時間表。但如果由此推估未來四年兩岸緊張情形會減弱或消失，則可能是一種誤判。另外，這裡還要排除兩種情況：假如未來四年，臺灣推動法理獨立，如憲法法院通過釋憲，重新解釋中華民國 國名和疆域，或舉行統獨公投，要想大陸不武統，很難；還有，就是四年之後呢？

臺灣未來四年在追求獨立的過程，是否有讓大陸感覺馬上失去臺灣的風險，是很難得到保證的，因為臺灣走向獨立與否，不但與兩岸實力的消長有關，更與美中的博弈有關，取決美中這個「大兩岸」未來四年的競爭和對抗，誰處上風，以及美國利用臺灣遏制大陸的程度。

一般認為，川普 2.0的美國會對中國採取更加對抗的姿態。他所提名的外交和國安團隊都是對華鷹派，抗中挺台，即便他本人不想在臺灣問題上惹惱中國，也難保他的外交和國安團隊不會影響他的對華態度。不妨設想，川普在內政方面出師不利，包括在汲乾華盛頓沼澤上有嚴重挫敗，讓他將施政重點轉向外交，特別在對華關係上採取強硬立場，動用美國全部力量打壓中國，因為這是兩黨共識，最易得到民主黨的支持和配合。這種情況下，川普在打臺灣牌時會不會有過激舉動？比如，全面解除美台官方交往的限制，允許賴清德造訪白宮，或者軍事上加碼挺台，在台島部署中程武器，威脅大陸。如果川普決定這樣做，即便臺灣意識到風險，不想配合，恐怕也不得不配合。

前面說的是川普打臺灣牌過了頭。還有一種情況是大陸虛弱到讓民進黨 認為法理獨立的機會來了，這也是在美中競爭和對抗的大背景下，也就是講，中國在對抗中明顯處於下風。比如，川普兌現他的競選諾言，對中國產品加徵60%的關稅，又或美國國會通過廢除中國最惠貿易國待遇的法案，這些都會嚴重打擊中國經濟。與此同時，川普在軍事和地緣政治上也加大制中力度，致使中國在應對美國的全面圍堵時，感覺力不從心，如果此時大陸內部發生某種不利當局的變化，讓臺灣認識到或者誤以為推進獨立的機會來了，從而採取某些大膽的被外界解讀為法理獨立的舉措，這不是沒有可能的，民進黨一直在等這種機會。

可說這兩種情況，無論臺灣被動配合還是主動進擊，一旦有造成臺灣明顯脫離大陸的舉動，以為大陸還會為了穩定經濟，而不會在軍事上強硬反制，用武力來遏制台獨或者乾脆開戰以求統一，是不現實的。如果臺灣以某種形式公開宣稱獨立，大陸當局只是口頭上譴責或者只是重複過去的圍台軍演，在大陸內部將無法交代。

閻學通所說的未來四年大陸不會制定統一臺灣時間表，是建立在美中兩國政府將各自的注意點都放在國內事務，不太可能因臺灣而開戰的前提上。一旦這個前提條件不存在或出現偏離，沒有統一臺灣時間表，不等於大陸不會發動統一的軍事行動。

至於四年之後大陸會不會制定統一臺灣的時間表，容我在下次文章中再詳細討論。總之，我要提醒島內民眾的是，不能聽到未來四年大陸不會統一臺灣，就生出盲目的樂觀，甚至輕視大陸沒有能力、不敢統一臺灣，這樣來解讀閻學通的話和認知大陸，將是非常危險的。