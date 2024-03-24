除了運動轉播 誰還需要看電視？

2月份美式足球超級盃 創下美國電視史最高收視紀錄，根據尼爾森數據統計，共有超過1億2300萬民眾跨平台觀看這項賽事，換句話說，將近四成美國人口在同時間聚精會神做同一件事。此番盛況，只有阿波羅11號登月轉播可以比擬。

今年超級盃轉播是由派拉蒙集團負責，他們還有未來十年美式足球季賽轉播權，這項破紀錄收視成績，對企業來說無疑是莫大鼓勵。不過從股價來看，目前已經在近十年最低點，顯然無法獲得投資人信心。

派拉蒙股價不振主因是集團淨利呈現負值，短期看不出來有什麼轉捩點，而且為奪下美式足球轉播權，付出幾乎與公司現值一樣高的權利金，高額投資究竟是否能夠帶來利潤，也令人存疑。

那麼，為什麼有企業願意一年付20億美元的轉播權利金呢？光是一年數字，就比外傳中信辜家願意買下大巨蛋50年經營權金額還要高，而這筆錢還要再付十年。

答案很簡單，因為在隨選串流時代來臨後，群眾收視習慣正在快速改變，坐在電視機前等待八點檔連續劇已經是上個世紀的事情了，而就算是電視新聞，也早就被社群媒體搶走先機，只是統整當天網路內容而已。不管是劇集、綜藝、實境、訪談、資訊，或音樂，時效性比不過方便，隨選即播將會是主流選擇。

幾乎只有運動賽事，是人們仍然需要即時觀看的節目。畢竟預先知道結果的比賽，不管輸贏，都失去了臨場刺激感。因為這個緣故，運動轉播成為新舊媒體爭奪激烈的戰場，各大職業聯盟亦投入重金，發展自己的串流服務。傳統有線電視市場不斷被洪水一般的多方挑戰衝擊，運動賽事正是激流裡最後一塊堪能立足的岩石。為了存活，花再多錢都值得。以派拉蒙為例，就算美式足球合約無法讓集團獲利，仍然能夠藉此增加併購籌碼。

網路在20年前先襲擊音樂界，不管正版或盜版下載都讓專輯銷售數字大幅縮水，巡迴演唱變成唯一活路，結果能夠在現場吸引觀眾的流行樂手收入反而更高了；高速串流曾經讓電影院 看似末日將臨，沒想到疫情帶來太多孤寂後，大家反而開始珍惜在影城裡跟陌生人一齊哭笑的時光，持續改善舒適度與影音設備的電影業者不但存活下來，甚至還把放映演唱會實況變成新財源，像去年天后泰勒絲時代巡迴演唱在電影院播放，全美票房收入竟高達2億美元。

所以，只要產業能夠轉型，重新找到定位，儘管外在環境改變帶來挑戰，未來發展是好是壞還很難說。話說回來，台灣因為有線電視價格偏低，收視戶年齡層偏高，剪線潮相對緩慢，不知道讀者們是否仍發現自己收視習慣正在改變？此外，台灣職業運動轉播金，是否也會像歐美一樣衝出新高？

很值得期待。（作者為運動文學作家）