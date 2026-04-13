各州初選風向球 小贏恐成輸家

喬治亞州4月7日第14選區補選結果，如選前預期，獲川普背書的共和黨候選人傅勒(Clay Fuller)，以近11.8%的得票差距擊敗民主黨哈里斯(Shawn Harris)。然而，這勝負數字背後，卻隱藏著耐人尋味的政治訊號：贏家笑不出來，輸家反而士氣大振。這是當前美國政治值得警惕的變化。

喬州第14選區地處西北邊陲，比鄰田納西與阿拉巴馬兩州，人口不到80萬，代表該區的國會眾議員，原為川普鐵粉格林(Marjorie Taylor Greene)。她因不滿川普未能履行「美國優先、遠離海外爭端」之競選承諾，與川普鬧翻後，宣布辭職，也為這場補選埋下不穩定因素。

此處雖是一個地處邊陲、且共和黨十拿九穩的小選區，卻是個可觀察共和黨基本盤是否鬆動的「壓力測試點」。回顧僅18個月前的2024總統大選，川普在該區領先民主黨達38個百分點，格林也以30個百分點大勝對手。但此次補選，差距大幅縮小，共和黨不僅未能激出支持者的投票熱情，反而呈現「票倉破大洞」的跡象，與多數選前政治觀察的預測高度一致。

若喬州第14選區只是孤例，尚不足為慮；但當類似訊號同時出現在多個關鍵選區時，其政治意義就不可忽視，包括威斯康辛州最高法院法官選舉，以及北卡羅來納與德州的國會參議員初選。

同樣在4月7日舉行的威斯康辛州最高法院法官選舉，自由派法官泰勒(Chris Taylor)以60%對40%的壓倒性差距擊敗保守派對手。自由派原本以4比3掌握多數，選後將優勢擴大為5比2，幾乎確保該州最高法院在2030年前，都由自由派主導 。

這位法官當選的政治意義，遠大於司法意義。威州和密西根州 、亞利桑納州 、賓州 與北卡州，都是關鍵搖擺州，威州最高法院掌握選區重畫、投票規則、工會權利與墮胎政策等核心議題；此次結果等於為民主黨建立一道「制度性防線」，確保在2026期中選舉乃至2028總統大選前，選舉規則不至向共和黨傾斜。這對一心想改遊戲規則、為共和黨創造永續執政的川普，當然不是好消息。

在北卡，州參議院領袖Phil Berger即使獲川普支持，初選卻以23票之差，敗給地方警長；在德州，參議員孔寧(John Cornyn)與MAGA強硬派派克斯頓(Ken Paxton)對決，川普力挺的Paxton亦未能過半，雙方被迫進入決選。

當「川普牌」在深紅選區都無法穩操勝券，在搖擺州的效果，就更詭譎難測。

相較之下，民主黨在初選中的表現呈現另一種變化。在「不要國王(No Kings)」示威與反戰情緒的帶動下，投票動員回升；更關鍵的是，候選人策略從單純的「反川」情緒性訴求，轉向強調民生與務實治理。

最具代表性的案例，是北卡州州長庫柏(Roy Cooper)轉戰參議員。北卡近年人口快速成長，儘管總統選舉仍是共和黨取勝，但州政府自2017年以來持續由庫柏執政，且其跨黨派支持度穩定。在共和黨資深參議員提里斯(Thom Tillis)宣布退休後，共和黨推出川普好友、現任共和黨全國委員會主席瓦利(Michael Whatley)應戰。目前多數民調顯示，庫柏保有約一成左右的領先優勢。

這些前哨戰揭示一個共同現象：兩黨關注的不再是「誰贏」，而是「誰贏得不夠多」。

不可否認，隨著關稅政策爭議與對外軍事行動，帶來的經濟與政治成本上升，川普對基本盤的動員力已然鬆動。對即將面臨期中選舉的共和黨候選人而言，最大的變數不在對手，而在川普；他是共和黨人的頭號助選員資產，也可能是最不可測的風險。

至於民主黨，喬州、威州、德州與北卡的選舉結果，並不代表「藍潮來臨」，而是釋放更冷靜的訊號：選民正在拒絕意識形態的極化，轉而尋求更務實、可治理的選擇。