雖是油出口國 美國難敵油價衝擊

伊朗戰爭爆發至今已逾兩周，由於伊朗威脅襲擊任何未經授權試圖通過的船隻，荷莫茲海峽封鎖危機升高，這條每日全球20%石油 流通的咽喉要道，仍然關閉，全球解決的希望正在迅速破滅。

就損失總量而言，這是現代史上最嚴重的石油危機，超過1970年代的阿拉伯國家石油禁運和1990年代初海灣戰爭造成的石油中斷。各國也採取了前所未有的協調應對措施：國際能源總署(IEA)宣布成員國釋出4億桶石油儲備，而川普政府則下令從戰略石油儲備(SPR)中額外提取1.72億桶，使儲備降至1980年代以來的最低。但即使採取了這些非常措施，國際油價 仍持續徘徊在100美元左右。

表面上這對美國本土而言影響不大，因為美國石油進口來源主要是加拿大和墨西哥，只有4%來自沙烏地阿拉伯，而且美國現在是全球最大的石油淨出口國，這意味著美國不像中國和其他亞洲國家那樣，受到原油運輸中斷的衝擊。

但即使美國能源基本上獨立，這並不意味著美國人不會受到汽油價格上漲的影響，因為油價仍然受全球供應的影響。能源獨立，只代表國際油價最後反映到加油站售價前的落後效應，雖可讓美國更容易應對短期波動，然而，曠日持久的衝突或持續的油價飆升，最終還是會反映在消費價格上。

事實上，隨著原油價格劇烈波動，消費者已經開始感受到影響；最直接的感受是汽油價格上漲：自美國和以色列攻擊伊朗以來，汽油價格已上漲逾20%，柴油價格上漲近30%。除了開車的人受影響，幾乎所有需要由產地運輸的商品，隨著汽油、柴油和航空燃油價格上漲，運輸成本也水漲船高。

學者估計，油價上漲20%會使通膨率上升約0.6個百分點。美國石油價格由戰前的每桶約67美元升至如今的三位數，漲幅超過40%，代入2月消費者物價指數(CPI)年增2.4%的數據，3月通貨膨脹率年率勢必升至3%以上。

當燃油價格開始上漲，人們減少開車和搭機，船舶和卡車會減速行駛，對經濟成長形成拖累效應。包括取暖和烹飪的家庭帳單成本也將開始攀升，塑膠製品的價格也可能因用於製造塑膠、橡膠以及氮肥的天然氣價格飆升而走高，最終衝擊消費生態鏈的最底層：食品雜貨價格。如果油價持續高於每桶90至100美元，經濟學家警告，美國經濟可能陷入通縮，也就是通膨上升而成長放緩的經濟困境。

此外，在這次石油危機中，美國人面臨的問題不僅在於油價會漲到多高，還在於高油價是否會限縮聯準會的決策，因為能源引發的供應衝擊，雖非貨幣政策要應對的問題，卻讓聯準會抑制通膨和提振就業的雙重使命面臨壓力。只要這種情況持續下去，高油價將延後聯準會的降息的時間。

四年前，俄羅斯入侵烏克蘭，時任總統拜登下令停止進口俄羅斯石油作為制裁手段，加上全球石油需求恢復到疫情前水平，美國平均汽油價格創下歷史新高，共和黨因而猛烈抨擊拜登，並將川普再次推上總統寶座。但諷刺的是，如今川普卻宣布放鬆拜登時代對俄羅斯的限購原油的制裁，以緩解全球石油供應的壓力，只因擔心長期高油價再度拉升通膨，引發民怨，不利年底的期中選舉。

到目前為止，川普和共和黨人一直聲稱油價上漲不會帶來任何政治上的擔憂，還樂觀地強調這只是短期現象。但若不能盡早打開荷莫茲海峽的封鎖，油價上漲帶來的痛苦，很可能很快就會轉化為共和黨在選舉中的慘敗。