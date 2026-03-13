從巴拿馬到荷莫茲 川普的石油戰略

當美軍代號「史詩怒火」的軍事行動在波斯灣展開時，這場戰爭已不僅是地區衝突，川普 真正目的並非單純削弱伊朗 軍力、推翻伊朗政權，而是測試與推動一套以海峽與石油 為核心的全球權力策略。從波斯灣到加勒比海，再到中美洲的航道樞紐，川普試圖以能源命脈與海上咽喉為支點，重塑美國在全球經濟中的主導地位。

伊朗戰事之所以具有象徵意義，在於它直指全球能源運輸最關鍵的瓶頸—荷莫茲海峽。這條海峽承載著全球約五分之一的石油輸送，一旦被封鎖，世界油市立刻震盪。川普已建議由美國海軍護送商船通過海峽，此外還透過保險機制與金融制裁等手段，建立一種「選擇性安全」的運輸體系。

對盟友與合作國家而言，能源運輸仍可維持基本安全，對被視為競爭國家而言，則面臨保險費暴漲與航運風險劇增的壓力，這意味著海峽不再只是地理通道，而逐漸變成帶有政治條件的戰略開關。

這種思維反映出川普典型的「交易式現實主義」。在他的戰略觀裡，21世紀的權力不只是軍事力量或意識形態，而是對全球供應鏈節點的控制。誰掌握了能源運輸的通道，誰就握住了現代經濟的命脈。與其在遠方戰場進行漫長的軍事消耗，不如直接控制能源與貿易的「閥門」，讓對手在長期競爭中承受持續壓力。

因此，伊朗戰事其實只是整體布局的第二步，第一步出現在西半球，美國長期關注委內瑞拉石油資源，因為該國擁有全球最大的已探明石油儲量之一，多年來，委內瑞拉的折扣原油為中國提供了重要能源來源，也為其在美元體系之外建立能源交易機制。

現在川普政府對伊朗用兵，雖然主要目的是以色列的安全，但額外紅利則是，將伊朗石油重新導入由美元主導的國際市場。若委內瑞拉與伊朗的出口被重新掌控，美國便能在全球石油供應上取得更大的調節空間，甚至必要時，操縱油價高低，來衝擊對手的經濟。

第三步則是掌握全球航運的關鍵節點；中美洲的巴拿馬是全球最重要的海運通道之一，近年中國企業投資運河周邊港口和物流設施，引發華府對戰略影響力的警惕。川普政府因此要求重新審查相關港口經營權，希望確保運河安全與物流網絡仍由美國及其盟友主導。若與荷莫茲海峽的能源控制形成聯動，將使美國同時掌握能源與貨物流動的兩個關鍵節點。

從更宏觀的角度看，川普的海峽與石油戰略還關係到美元體系的未來。數十年來，石油以美元計價形成所謂「石油美元」結構，這使美國能在全球金融體系中維持核心地位。然而近年部分國家開始嘗試以人民幣進行能源結算，削弱美元影響力。川普的大戰略正是透過對能源通道與運輸安全的掌控，使主要產油國仍需依賴美國的金融與保險體系，從而維持美元在能源交易中的主導地位。

然而，這套策略不是沒有風險；企圖掌握能源與戰略通道，可能引發油價劇烈波動，衝擊全球經濟，甚至波及美國盟友。此外，過度依賴海上控制也可能促使其他國家加速發展替代性的跨大陸能源管線或新能源技術，若全球逐步轉向可持續能源，降低對石油的依賴，美國的主導也可能隨之削弱。

儘管如此，川普的戰略邏輯仍相當清晰：與其在全球各地維持昂貴的軍事干預，不如集中力量控制少數幾個決定世界經濟流動的節點。從波斯灣的荷莫茲海峽，到加勒比海的石油資源，再到中美洲的航運通道，他試圖建立一套由海峽、能源與金融交織而成的戰略網絡。

這場始於伊朗戰事的衝突，真正核心並不只是中東安全，而是全球能源秩序的重組。美國在這場新型競逐中的強勢動武出手，所執行的正是川普的海峽與石油戰略。