戰爭變賭盤 噬血的預測市場

如今幾乎任何事情都可以下注，從美式足球超級盃，到肯塔基德比賽馬；誰在選舉中勝出？利率會上升還是下降？甚至連天氣和戰爭，都成為下注標的。

欣欣向榮的預測市場正不斷演變，範圍已從選舉和體育賽事，擴展到地緣政治風險領域；生活不再是體驗，而是成為買賣和交易的標的，同時也打開了一種以賭博為底蘊的評估全球事件的即時窗口。

在美國對伊朗 發動空襲後，數百萬美元湧入以全球戰爭和伊朗政權更替為主題的預測市場。在此之前，包括委內瑞拉領導人馬杜洛 被捕、NASA發射太空船和烏克蘭戰爭等許多重大事件，都已催生出新的致富機會，創造了數百萬美元的市場。任何一次高度矚目的事件，都可能帶來可能高達數億美元的勝負交易。投資人樂從戰爭中得利，卻對全球和平毫無助益。

從宏觀角度來看，在這個傳統致富之道被富豪壟斷的社會裡，窮人們只能試圖透過非傳統的途徑致富，對著熱門話題孤注一擲，像是什麼時候買進迷因股、押注大學籃球比賽結果、囤積數位貨幣。如今更極端的押注是，以色列是否會再轟炸加薩，或者是押注中東戰事的發展方向。

但與體育賽事不同，對容易人為控制的政治或社會事件進行押注，極易滋生內線交易，讓掌握內幕消息的人利用這些資訊牟利。據傳在預測市場Polymarket，有人在12月底就預料到馬杜洛被捕：一個剛創立的帳戶在事發前幾小時下注3萬美元，結果獲利超過43.6萬美元。六名「疑似內部人士」2月底在Polymarket押注美國將襲擊伊朗，獲利120萬美元。

在賭場中，輪盤的公平性是由機率決定的，但預測市場很容易被與政府勾結、道德淪喪的莊家操縱。這些人若非事先知道襲擊計畫，就是幸運地在酒吧裡聽到「當事人」的「隨口」討論。

輪盤賭徒期待著彈珠落入押注的數字格子裡，但在以戰爭事件為標的預測市場中，每個參與者都在押注死亡。這樣的行為有嚴重的倫理問題，還會增加情報洩露的風險，危及作戰官兵的安全。

本應作為最後防線的政府，現在早已棄守，不僅是因為像加密貨幣、人工智慧以及預測市場這類可能滋生腐敗的快速致富手段受到追捧，而是它們早已深深嵌入川普政權的貪婪基因中。

川普長子去年8月加入Polymarket的顧問委員會，他旗下的創投公司1789 Capital，也向該公司投資數千萬美元。川普去年任命律師塞利格出任負有監管預測市場職責的美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席，然而塞利格的行事風格，與其說是監管者，不如說是啦啦隊。部分州政府試圖對由CFTC管轄的預測市場與運彩網站監管或取締，而塞利格卻竭力以聯邦管轄權為由，推翻這些州的舉措。

預測市場在收割戰爭帶來的紅利外，近日更進一步滲透到公共領域和政治決策中。最近預測市場宣布的擴大合作案，如Polymarket與Substack和X，以及Kalshi與CNN和美聯社，讓現實被市場、螢幕和博弈化所主導。當新聞機構愈來愈將它們視為民意的真實指標，那麼任何相關報導都會使這種做法正常化，甚至為市場本身的存在提供正當理由。

這些市場的走勢與現實的關聯性，就如同賓州土撥鼠菲爾的影子或十二星座運勢一樣微乎其微。會押注戰爭的人的直覺，不能代表一個正常人的信念或願望。圍繞著致命事件的預測市場，無論往好或壞的方面發展，都將是社會分崩離析的縮影。