打伊朗的「選擇之戰」 川普要負全責

川普總統逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，又在伊朗周邊集結戰機、航母，外界本認為只是極限施壓、增加與伊朗談判核武籌碼，沒想到美國聯手以色列，一天內剿滅伊朗最高領導人哈米尼 和48名領袖，摧毀伊朗中遠程導彈、全部海軍戰艦和核武軍備生產鏈，現在雖然宣稱戰爭可能很快結束，可是恐怕難以收場。

戰爭進入第二周，情況並不順利，川普宣稱的戰爭目標不斷在改變中，從消滅伊朗的核武與飛彈能力，到鼓勵伊朗人民推翻政權「掌握在你們手中」，最後轉變為堅持由他決定新領導人，要求現政權「無條件投降」；宣稱的目標改變，意味著之前目標難以達成，所以需要不斷轉換。

而且美國與以色列的戰爭同盟，在開始時同心同力，甚至美國是被以色列拉入對伊朗作戰，但進行至今，對目標已經產生歧異，以色列要的是伊朗衰弱無力，無論是街頭抗爭，或是內戰，只要讓伊朗亂下去、弱下去，就達到以色列的目標；但是美國最希望的是委內瑞拉模式，斬首後的伊朗政府仍能維持統治能力，對美國讓步，川普可以速戰速決。

前外交關係協會會長哈斯(Richard Haas)把戰爭通分為兩類：「必要之戰」(War of Necessity)涉及最根本的國家利益，必須動用武力，而「選擇之戰」(War of Choice)往往涉及次要的利益，雖然其他政策—包括外交、制裁、祕密行動和威懾，也可以達到目的，但領導人卻選擇了武力途徑。

目前對伊朗的戰爭，就是一場典型的選擇之戰，這類戰爭包括了越戰和美國2003年入侵伊拉克以及俄羅斯入侵烏克蘭 。選擇之戰本身並非錯誤，但領導人必須要證明其決策正確，值得其所付的代價，可是目前伊朗堅持抵抗，不肯投降，還選出哈米尼的兒子繼任最高精神領袖，勢必維持強硬路線，看不出有投降的可能。

川普之所以聯手以色列攻打伊朗，是出於國內外的挫折，這包括：調停俄烏戰爭陷困局，兼併格陵蘭遇挫，艾普斯坦醜聞案逼近、聯邦最高法院判決關稅違憲、查緝非法移民爭議擴大、國安部長換人、共和黨 期中選舉陷不利，連串危機使他選擇有最高風險、但也可能有最大收益的伊朗開戰，想扭轉執政劣勢。

川普也想藉此戰重畫中東格局；曾自詡為和平締造者的川普，正用戰爭拆散中、俄、伊朗、委內瑞拉和北韓、古巴等國組成的「反美軸心」，推翻許多評論指美國絕不敢打伊朗，因為伊朗背後有中俄的猜測。

川普好大喜功，對歷任總統束手無策的伊朗問題，也想要締造「只有我做得到」的空前外交成績，讓美國找回丟失的尊嚴；國際間縱有譴責美國聲音，但川普逼著中東中亞和北約等國選邊加入美方，國會雖試圖為川普的戰爭權力踩煞車，但參眾兩院都未通過，形同放手讓川普去做。

川普本月底將訪中國與習近平峰會，因中方戰略利益受損，此時峰會將自取其辱，外界猜測可能生變；但美中貿易戰、科技戰未息，北京急於緩解兩國摩擦，美國攻打委內瑞拉和伊朗，雖影響中國石油供應，但北京強調「元首外交」是重中之重，雙方高層本周末將在巴黎敲定高峰會中的經貿協議，峰會看來不受影響。

伊朗攻擊中東鄰國、揚言封鎖荷莫茲海峽，想用全球石油危機和拖延戰爭來反制美國，國際油價9日一度突破119美元一桶，美國的汽油售價也升高了50美分，川普聲稱高油價只是暫時的，但這說法冒有政治風險，民調顯示，選民對通貨膨脹帶來的痛苦愈來愈不耐，戰爭若未快點結束，恐將衝擊期中選舉。

美國已有七名美軍殉職，川普警惕陷入像越南、阿富汗一樣的泥淖，應不會派兵進伊朗打地面戰，但單靠空襲，恐怕無法改變伊朗政權，這場選擇之戰，最後要由川普一人負全責，是他難以承受之重。