川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

川普第一任人事更迭有如走馬燈，四年共更換14位部長之多。記取教訓，川普第二任只論忠誠，沆瀣一氣，人事也相對穩定。這次換掉諾姆，各方叫好，兩黨與輿論都支持。最挺川普的紐約郵報說「自私自利、追逐名利的諾姆被趕下台，是自作自受」；華爾街日報即時評論稱：「這是重啟更精準遣返非法移民 行動的機會」。

前國土安全部預算目前卡在國會，兩黨協商一再破局，除了掃蕩非法移民的部分行動還有經費執行外，國安部局部停擺，部分官員留職停薪，影響邊境治安行動。新提名的國安部長穆林的參院 聽證即使順利，最快要到4月初才能上任。

諾姆失職下台，川普要負絕大部分責任。他第二任期急於兌現掃蕩非法移民的競選承諾，國安部底下的移民與海關執法局(ICE)為湊足掃蕩名額，先從庇護城市的藍州開刀，由於手段粗暴，民主黨 主政州市警檢也消極抵制，終釀出明尼蘇達州兩公民死亡的悲劇。取締非法移民本是多數民意，但ICE不分青紅皂白抓人，結果適得其反。

民主黨開始杯葛國安部經費，要求ICE重組、增強執勤訓練的呼聲高漲，國安部2月14日起部分停擺，眾院藉預算聽證，做為批准國安部預算的條件。

未料到聽證會上，諾姆應對失當，過程荒腔走板。非但諾姆個人與屬下男女偷情隱私，從謠言成為議員公開質詢材料；此外，諾姆花2億元拍攝驅逐非法移民政令宣導影片，遭共和黨參議員批評諾姆只為凸顯自己，也質疑她是否獲川普同意？諾姆竟稱川普知情，此舉等於把浪費公帑責任推給川普，川普十分惱火，隨即炒了諾姆魷魚，讓她轉任職權空泛的「美洲之盾特使」(Special Envoy for The Shield of the Americas)。

平心而論，川普第二任的國安部長並不好做。諾姆本人能力不足，吃力不討好是預料中事，但她被開革，任命她的川普總統何嘗沒有責任？

川普第一任經常用貼文開除官員。國土安全部是在2001年九一一恐襲後，綜合20多個單位成立的聯邦機構，責任重大。德才皆缺的諾姆因川普倖進，濫竽充數一年，才成了川普第二任貼文開除的第一位部長。

川普此舉是為政治妥協，要讓民主黨合作，讓國會放行國安部預算，結束國安停擺。川普5日開革諾姆後，當天下午眾院隨即投票以221對209，通過國安部預算，但參院民主黨卻仍拒絕通過。不過穆林同為參院同仁，通過應只是時間問題。

被提名的參議員穆林是出身保守中部紅州的原住民，背景是強烈MAGA。川普見不好就斷尾，砍掉諾姆，毫不戀棧。他迅速提名穆林繼任，要的是掃蕩非法移民政策得以繼續執行。

國安部的運作攸關邊防和國家安全，必須有足夠的經費，也要有正確的領導。眾院通過的國安部預算版本，參院本周應設法協商通過，否則美國正攻擊伊朗，境內國安若現空窗，讓恐怖分子得以伺機攻擊，將後悔莫及。