川普放行除草劑生產 背叛全民健康

川普 總統2月18日悄悄簽署行政令，正式將嘉磷塞類除草劑(glyphosate-based herbicides)及元素磷(elemental phosphorus)，列為攸關國家防衛與糧食安全的關鍵戰略物資。

非常罕見的，第一個跳出反對的不是自由派陣營，而是川普「自己人」。MAHA(Make America Healthy Again，「讓美國再健康」)抨擊川普，這是對選民健康與安全承諾的「背叛」。川普2.0上任14月以來已簽了超過230個行政令，川普這回反常未邀請媒體或賓客在場見證，考慮的應是嘉磷塞的爭議性。

這個行政令，白宮稱根據1950年的《國防生產法》授權，為確保上述物資在國內產能充足穩定，對維持國防軍備以及保障美國農業生產乃具重大戰略意義。

嘉磷塞是全球最廣泛使用的除草劑，中國是全球嘉磷塞類除草劑生產最大國，提供全球市場三分之二需求。台灣農民慣用的「年年春」、美國農場、車庫常見的Roundup，都是此類除草劑。它可防止作物不受蟲害、提升單位產量，對降低糧食生產成本具關鍵作用。若供應短缺，將對糧食供應鏈造成衝擊。

但過去十餘年來嘉磷塞甩不掉致癌陰影；2015年，它被世界衛生組織的癌症研究機構IARC列為級別2A的「可能致癌物」，與罹患非霍奇金氏淋巴瘤有關，並有改變環境荷爾蒙的潛在威脅。科學實證亦確定，嘉磷塞造成蜜蜂腸道菌相改變，是蜜蜂大減的肇因之一。

美國的農業大州仰賴除草劑，但因成本與原料考量，以及對健康和環境的威脅疑慮，一向仰賴進口。川普新令減少對重要物資的境外依賴，撤掉除草劑的量產緊箍咒，但無法解開的是人民的心防，尤其是觸碰到MAHA群體的核心信念。

2018年代表受害家屬把生產Roundup的孟山都(Monsanto，後被拜耳Bayer收購)告上法庭，最終以「業者未在除草劑標籤上列出致癌警示」敗訴，並判賠數十億。代表受害者提出集體控訴的原告律師，正是現任衛生部長小羅伯甘迺迪，可是讓MAHA心寒的是，他換了位子也換了腦袋，竟然支持川普新政令。

小甘迺迪不站隊MAHA反而護航總統新政令，理由是 : 加強除草劑國內生產而非依賴外國資源，具有戰略意義，農業必須先穩下來，才能談下一步；這是暫時並務實的舉措，而不是放棄健康目標。

美國政府抽檢常被驗出超標殘留除草劑的食品，天天出現在你我餐桌上，如小麥製品的麵包、餅乾、燕麥、玉米、大豆，殘留安全上限由環保署(EPA)制定。如今政府鼓勵大量生產除草劑，究竟是國安考量，政治算計，還是圖利除草劑業者?

生產除草劑的路易斯安那州，或是大量使用除草劑的農業大州，如愛荷華、伊利諾、德州、印第安那、俄亥俄州，都是川普的票倉。他們在華府遊說施壓，讓除草劑生產大開綠燈，也等同拿掉民眾未來用法律訴訟，進行健康保衛戰的保護傘。就在簽署這項新行政令的前一天，拜耳剛宣布將撥72.5億以償付數以萬計Roundup除草劑受害者過去和未來的相關訴訟，此行政令一出，對受害者能否獲賠，無異又添變數。

MAHA的被背叛，小甘迺迪昨是今非，都體現川普典型的現實主義治國風格。再看看聯邦醫療服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)上周對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)改革案，擬提調高個人及家庭自付額，把更多醫療費用轉嫁給民眾，預期將造成明年200萬民眾放棄健保。

以利當頭、朝令夕改是川普2.0的新常態，但短視的政策出檯，將是對環境生態、對你我健康的長期隱憂。

大批百姓買不起醫療保險的美國，致癌除草劑生產線大開的美國，總統和政客贏了，老百姓的健康卻輸了。