美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

美國和以色列聯合襲擊伊朗，讓人擔心中東石油供應將嚴重中斷，最壞情況甚至可能引發全球經濟衰退；這場戰爭的強度和長度，將決定全球先前相對溫和的經濟成長能否持續。畢竟能源價格飆升，將可能重燃主要經濟體的通膨，破壞各國央行降息計畫，並動搖企業信心。

伊朗封鎖荷莫茲海峽，是影響原油供應的首要原因。伊朗革命衛隊已放話，「不會允許一滴石油離開這個地區」。2025年每天有超過1400萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，占全球海運原油出口總量的三分之一；其中約四分之三原油出口至全球第二及第三大經濟體中國和印度，以及東亞的日本和南韓，長期關閉勢必導致全球經濟衰退。

縱使伊朗無力全面封鎖，只要威脅升級，船隻自然會避開該區域。全球大型航運企業多已暫停通過荷莫茲海峽；同時，航運保險公司除了拒絕承保該航線，並大幅提高周邊航線的運輸費率。全球航運價格的上升，自然會轉嫁至運輸成本，推高商品通膨。

鮮為人知的是，全球三分之一的化肥交易，也經由該海峽。在烏克蘭戰爭已經擾亂了能源和農業供應鏈的穩定性後，大宗商品價格進一步上漲，更可能對全球經濟產生深遠的影響。

除了這場戰爭已顯現的強度之外，還要看接下來的長度；去年伊朗和以色列之間為期12天的戰爭，對大宗商品價格的影響短暫，但如果衝突持續時間更久、程度更嚴重，勢將削弱美國和其他地區的經濟。分析師估計，油價每上漲10美元，未來12個月內就會使經濟成長率下降10到20個基點。如果油價上漲到每桶120美元，美國以及世界經濟將遭受相當大的打擊。

另一個副作用可能是美元升值和貴金屬大漲。歷史經驗顯示，曠日持久的衝突和油價上漲的風險，通常會支撐美元和金銀等避險資產價格。油價每上漲10%，美元兌一籃子全球貨幣，預計升值約0.5%至1%。而最佳避險資產的黃金，肯定會重獲投資人青睞，再度挑戰歷史新高。

至於美國本身，如果油價升至每桶100美元，估計將使消費者物價指數(CPI)年率從1月的2.4%推高至4%以上，導致物價大漲，也讓聯準會將個人消費支出物價(PCE)年率控制在2%以內的目標完全破功，短期內更不可能降息。

更何況全球油價大幅上漲，肯定同步帶動美國汽油價格飆升，給消費者帶來痛苦。在11月的關鍵期中選舉前，許多消費者已在抱怨生活成本危機，川普必須速戰速決，否則期中選舉結果堪虞，他念茲在茲的降息也不可能出現。

金融市場必然對地緣政治衝擊反應強烈，投資人務必審慎。但即使是九一一恐怖攻擊，也沒有導致華爾街股市持續崩盤。市場當時雖大幅下跌，但隨著時間演進逐漸復甦。這證明了股市鐵律：投資人對不確定的反應，往往比對已成事實的衝突本身更為強烈。

另一個風險則在於債務和利率。戰爭是否會引發後續債務和借貸成本持續上升。2001年至2007年的兩場中東戰爭期間，美國債務占國內生產總值(GDP)比重，從約55%遽升至64%。因這些戰爭的資金主要來自舉債借貸，而非稅收或削減開支，而2025年底美國債務占GDP比重已達到122.8%，高於前一年的119.9%，顯示長期以來寅吃卯糧的美國財政狀況，比20年前更脆弱。

美國無法承受長期捲入中東衝突的同時，還要與中國進行戰略競爭。持續疊加的國防開支，可能壓縮對長期經濟成長至關重要的投資。戰爭不一定會摧毀經濟，但透過舉債，無限期為戰爭提供資金，才是可能摧毀經濟的最大風險。