川普關稅判決對川習峰會的影響

川普 預定3月31日至4月2日訪問中國，本次「川習會」的重頭戲是貿易衝突，離高峰會僅剩五周，正是雙方就經貿關稅 問題，緊鑼密鼓磋商，敲定最後協議的緊要關頭。但一夕之間，最高法院判決對等關稅違法，川普手中沒有了關稅籌碼，難以施壓中國讓步。從對中談判的角度來看，這是最不利的，難怪川普直接對大法官們人身攻擊：「受到外國利益左右」。

現在看來北京似乎占了上風，美方宣稱這次雙邊會晤的目的是：確保中國履行協議，購買美國產品，並向美國提供所需的稀土 。如今川普沒有了施壓的工具，對中國進口貨的實質關稅降低。根據獨立貿易監測機構「全球貿易預警」的估計，對中國的關稅平均降幅為7.1%，有助提升其對美出口競爭力，可以想見逆差只會越來越擴大。

但這並不意味川普對中談判失利，北京高峰會就會告吹了。事實上，在最高法院判決出爐的當天，白宮還特別以匿名官員的方式，證實了川普將於31日啟程訪中；貿易代表葛里爾也在22日訪談中強調，關稅的改變不會影響川普即將與習近平的會面。

其實川普並無意、也知道不可能取得全面的勝利。在川普第一任與拜登時期，曾希望改造中國經濟結構，現已轉變為僅希望關係穩定，包括中方繼續出口稀土。在最高法院判決之前，美方就估計北京高峰會的成果是，延長休戰期一年，而不是北京做出重大讓步。

而北京雖然很高興看到這項裁決，但也不致天真地認為，美國貿易政策會全面回到川普就任前的狀態。挑起貿易戰，絕對不符中國的利益。由於已占上風，北京可以將兩國貿易緊張局勢，轉變為謹慎穩定關係，而不是由華府所控制挑釁的緊張升級。相對於美國所要的經貿讓步，中國對川普來訪，所設定的是台灣議題與兩國戰略合作事項。

有些評論認為，美國認定最大的競爭者與戰略對手是中國，川普現在暫時「退卻」，只是在為與中國的「下一階段競爭」做準備，尤其是待稀土危機緩解後，美國將在安全問題上恢復強硬立場。

但是這種思維與甫所公布的國家安全戰略並不符合。對川普來說，他只能做他能做到的；例如擒捕委內瑞拉總統馬杜洛，可謂輕而易舉，但攻打伊朗，更迭神權政府，就已嫌吃力，遑論到東亞與中國硬拚。

川普還需要考慮，對付中國是需要盟友的；在對等關稅已經走不通之際，採用全面15%關稅的方式，使得包括中國在內，與美國有貿易衝突的國家受益，卻傷害了已經與美國達成協議的夥伴。最近四個月來，G7國家中已有四個國家領導人訪問了中國，盟友們紛紛避險，也使得美國要圍堵中國的想像不攻自破。

川普政府的對等關稅被宣告違法後，依據貿易法第122條對全球商品徵收15%的關稅，在150天後需要國會同意延續，川普政府希望爭取150天時間進行301條款調查，針對中國特定產業的傾銷或不公平貿易行為，加課關稅。但此舉曠日廢時，沒有辦法在川習會時，達到想要的效果。

相形之下，中國原來稀土管制等手段都還在，美國還沒有可資抗衡的手段。美國近期雖召集盟國舉行了關鍵礦產峰會，以減少對中國供應鏈的依賴，但緩不濟急。之前「晶片換稀土」的協議，以及川普和習近平在韓國的會晤，都反映美國無法有效回應中國的手段。

在談判中，如果雙方都認為自己占上風時，一定各有堅持，不可能達成協議。如今形勢逆轉，美國已不再絕對強勢，中國也用時間換到了空間，也意味美中若想各有所得，也必須各有所讓。這也應該是這次北京川習會的基調。