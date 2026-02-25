川普關稅非法 國會當負起憲法權責

最高法院20日以6比3裁決川普 總統引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收對等關稅 ，不僅非法而且濫用了戰時緊急權力；此舉對維護憲政分立與制衡固然可喜，但各國的風險，則由確定可控，轉至更多不確定性。川普一年來濫權搞出的閱稅之亂，能撥亂反正的真正關鍵，在美國國會。

迫使外國簽署有利美國的貿易協議 ，一直是川普的核心政策。根據賓州大學華頓商學院預算模型的分析，光是去年，川普政府就超收了1750億美元的關稅。

當總統自認擁有的徵稅權力，被大法官宣告無效後，理論上各國可以反悔，但川普仍恐嚇各國不得輕舉妄動，甚至在裁定當天隨即簽署行政命令，宣布根據1974年《貿易法》第122條對全球商品徵收效期只有150天的10%關稅，並在次日再把關稅稅率提高至15%。

川普還發文表示：「任何想拿最高法院荒謬的裁定耍花樣的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來敲詐美國的國家，將面臨稅率高更多的關稅，而且比他們近期同意的條件更糟糕。後果自負。」

他的警告，一是針對尚未簽協議的國家，二是簽了協議但其國內尚未審議通過的國家。對那些還沒有達成協議的國家，反而是件好事，譬如巴西原本出口至美國平均需承擔26.3%的關稅，新制上路後，巴西平均稅率降至12.8%；印度則暫緩派人赴美敲定協議。川普4月要訪問中國，但他已喪失關稅工具，美國將難以迫使中國在產業政策或經濟結構上讓步。

至於對那些已達成協議的貿易大國，如歐盟、英國、澳洲、加拿大等，一方面暗自鬆了一口氣，但也開始應對川普下一輪貿易攻勢，歐洲議會就已經停止對美歐貿易協議的審議。至於經濟規模較小的國家，則面臨尷尬的兩難局面；因為已與美國談妥的「對等」貿易協議，之前的承諾還算不算數？還要不要繼續推動落實與美國的貿易協議？這些都尚待釐清。

目前整個局勢十分混沌：一方面美國最高法院的裁定並未載明已超收的關稅如何退還，另一面世界各國更擔心，川普政府可能引用其他法律讓關稅合法化。

這些擔憂有跡可循。川普在第一任期內曾引用1974年《貿易法》第301條和1962年《貿易擴展法》第232條，對他國徵收鐵鋁關稅。此外美國法律中還有其他一些鮮為人知的工具，如1930年《關稅法》第338條和川普馬上引用的1974年《貿易法》第122條；即便這些政策工具不如 IEEPA，川普仍可能繼續其關稅攻勢。

當然這些法律沒有 IEEPA「好用」，如《貿易法》第122條，雖賦予美國總統權力，可在特定條件下對來自其他國家商品實施臨時限制，例如關稅或配額，這條法律還是明確限制了關稅實施150天的期限，以及15%稅率的上限，150天到期後需向國會延長措施。

美國憲法第一條第八款明文規定，「國會有權徵收稅款、關稅、進口稅和消費稅」。川普之所以任性地恣意妄為，正是因為國會幾十年來一直逐步將憲法賦予的貿易權力，主動繳械給行政部門。在川普及其親信窮盡心力規避最高法院裁定，另覓法令加徵關稅之際，國會應自省憲法賦與的法律權力，追究白宮的責任，並制訂清晰有力的法律，以維護其監管稅和關稅的憲法權力。

最高法院的裁定遏制了 IEEPA的濫用，但司法介入的作用終究有限。最高法院的角色已退場，現在該是國會履行自己職責的時候了。歸還之前超收的關稅，雖然無法彌補川普非法貿易政策造成的損失，但卻是重申國會權力、重建人民與政府之間信任的必要第一步。