用AI清理移民詐領福利 華裔應警惕

明尼蘇達州爆發索馬利亞移民集體詐領福利金案，傳涉案金額達數千萬甚至數億美元，川普政府正藉各部門電腦連線，並運用人工智慧(AI )協助，大規模清查冒領或不法領取。許多老人從未向美國繳稅，卻申領低收入生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)，除非所有條件合法，如果隱匿財產或海外收入，及回母國定居逾30天等，可能被停發甚至繳回社安金，並面臨罰款和詐欺追訴，值得全美華裔警惕。

川普許多政策對亞裔或第三世界國家移民不友善，他公開說，歡迎北歐國家(白人)的移民，但不鼓勵或不要「糞坑國家」(shithole countries)的人來美享受福利。川普下令停止75國的人民申請美國移民簽證，避免他們成公共負擔，也從國稅局拿到非法移民 報稅資料，按圖索驥抓捕這些繳稅的人，遣返母國。

他近期以打擊詐欺與強化財政紀律為由，下令凍結加州、紐約、伊利諾州、明尼蘇達州與科羅拉多州等五個民主黨執政州逾100億元托兒與家庭社福資金，被聯邦法官和最高法院判決違憲，但清查移民冒領福利，獲廣泛支持。

為解決社安基金在2034年前破產危機，川普政府多方開源節流，社安局已向全美發出逾200萬份Overpayment追債通知書，總金額達數百億美元，2026年被稱為「審計元年」，不法或遊走灰色地帶申領福利者得當心了。

「殺傷力」最大的武器，是聯邦政府改變各部門獨立各自運作前例，社安局只管發放福利金和退休金 ，電腦不與海關及邊境保護局(CBP)、國稅局(IRS)連線，現在連線後用AI清查報稅的非法移民(即使違反IRS歷來鼓勵報稅、不查身分的承諾)，還開始清查申領福利有無違法，追還金錢。

多位會計師說，聯邦政府引入人工智慧，用AI篩選有問題個案，把疑似鑽空子個案揪出審計，並大規模發函當事人要求說明、約談或追繳福利金。如果是美國公民，工作滿40個點數，退休後申領社安退休金(Social Security Benefit)，無論居住國內外都沒問題；但對工作未滿法定點數或從未在美工作，但申領低收入補助金(SSI)者，無論是公民或只持綠卡，如申請前轉移財產，或國外居住達30天以上，都可能面臨清查或停發補助金。

華人圈長期有很多耆老在「專家」指導下，或隱瞞國外資產和退休金，或屆滿65歲前，把在美資產轉移子女名下，以符合銀行存款不滿2000元、別無其他資產條件，每月領取890多元社安補助金，有人甚至長期定居母國，現在面臨清查，須趕快回美國定居，否則每月領取補助金資格可能被取消。

申領者須警惕：一，美國政府即使過去「好騙」，在電腦連線和AI輔助下已成歷史，申領者出入美國日期、居住國外長短、銀行帳戶出入資金等，更易被政府掌握，只要任何時候逾2000元存款，都可能喪失領取社安補助資格。

二，借用子女名義開戶存款，或與子女間資金往來須注意，有案例顯示，華裔耆老與子女共同帳戶因資金出入引發懷疑，被罰款或取消領取補助資格。

三，美國對海外資產申報網路，所謂「肥咖」(FATCA)條款要求所有美國納稅人申報全球所有資產和收入，引入AI後執行力強化，任何匯款進出美國帳戶都可能引發注意或追查，影響申領資格。

有會計師形容，美國已建成一張恐怖網絡，金融、稅務、福利和出入境等資料都連網，所有居民銀行月結單、存款餘額、每月轉帳紀錄或出入境都無所遁形。不少華人接到社安局信函，要求償還過去多年領取的數萬至十多萬元福利金。過去填寫申領社安補助資料，也可能被翻出查證，對申報不實的人，夢魘才剛開始。