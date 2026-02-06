聯合國將破產 國際合作還有明天？

2026年，當美國選擇大幅退場，聯合國 財政拉警報，世界突然發現：以往被視為理所當然的多邊體系已岌岌可危。過去仰賴美國支持與資金的國際組織，當川普 決定轉身離去，國際體系裂縫便迅速擴大。

聯合國如今常規預算被迫削減至34億美元出頭，人員編制近兩成遭裁撤，現金流瀕臨乾涸。這些數字不只呈現在冰冷的會計報表，更是具體影響維和任務、難民救援、人權監測與全球發展計畫，攸關多少人命。秘書長示警資金可能在年中告罄，日內瓦機構為節省開支而關閉部分設施，這些節流畫面，正折射出的國際合作治理能力的實質衰退。

川普退出數十個國際組織的決定，當中包含多個聯合國下屬機構，他的邏輯並不難理解：不再為無法回報的全球公共財買單，把資源集中於可立即轉化為美國國內利益的安排。川普要做世界老大，卻不再為世界買單，已在全球治理層面產生連鎖反應。

美國長期是世界衛生組織最大出資國，資金抽離意味疫苗研發、傳染病監測與弱勢國家醫療支援全面收縮。問題在於，病毒不會因為某國退出組織而停止跨境，當全球防疫網出現破洞，再來場新冠病毒大流行，損失恐怕遠高於節省下來的預算。這筆帳，真的算清楚了嗎？

氣候體系同樣承載壓力；若全球最大經濟體退出氣候框架與科學評估機制，全球減碳進程勢必延宕。能源轉型原本已步履蹣跚，如今更添不確定。氣候變遷 不具意識形態，但對策卻被政治化，天災地變不會等候人類理性抉擇。當科學共識被迫讓位於短期利益，代價將由後代承擔。值得追問的是，所謂「主權優先」，是否也意味著對全球風險的共同責任退縮？

有人認為，舊體系的崩解或許能逼出改革契機，畢竟，傳統國際機構長年被批評效率低落、程序冗長、決策失靈。財政危機能夠迫使組織瘦身、聚焦核心任務。然而，改革並不等於削弱，若資源縮減到難以維持基本功能，再宏大的改革方案也只是紙上承諾。更何況，川普是徹底的甩鍋，其中根本就沒有改革的期望與未來再造的思維。

更值得觀察的是權力抽離後的變化；當美國退場，中國、歐盟與其他區域集團勢必加快布局。問題在於，影響力不僅來自金錢，更來自制度信任與價值認同。誰願意長期承擔公共財供給者的角色？誰又能在地緣政治競逐中維持相對中立？若新的主導者有更多的戰略算計，多邊平台是否會淪為另一種角力場？現實是，美國退出，卻沒有人能承擔過去美國的角色，也讓聯合國等組織更顯虛無。

因此，國際的「小多邊」組織逐漸浮現，產業聯盟與區域協定成為選項，這些架構目標明確、成員有限、行動迅速，確實更符合交易型外交的節奏。但碎片化的網絡是否足以處理全球性問題？氣候、疫情、糧食安全與金融穩定，往往需要廣泛協調。若每個圈子只顧自身利益，全球治理恐怕變成拼圖，卻缺乏整體藍圖。

支持退出者會說：國際組織本就效率不彰，何必為他人問題買單？反對者則警告：一旦共同機制瓦解，衝突與不信任將成常態。或許更實際的問題是：美國是否能在降低成本的同時維持影響力？抑或最終發現，退出容易，重建難？

國際體系或許不會轟然崩塌，卻正走向高度碎片化。大型平台失血，小型聯盟林立；規範鬆動，交易升溫。這是一場長期風暴。對各國而言，挑戰在於如何在現實主義與公共責任之間取得平衡，更嚴峻的課題是：當最大的出資者選擇退場，是否有人願意接棒？還是我們終將發現，沒有誰能真正置身事外。風險已經浮現，答案仍未生成。