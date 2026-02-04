川普嘲諷中俄武器無用 耐人尋味

川普 總統在瑞士達沃斯論壇演講，嘲笑中、俄武器不管用，「還要回去重畫設計圖」；他在美媒專訪也透露，美軍在委內瑞拉 抓捕馬杜洛曾動用「干擾性武器」(discombobulator)，讓委軍流鼻血，甚至吐血，而美軍零傷亡。伊朗、委內瑞拉成美國新武器試驗場。

中共近年內外宣傳不斷宣揚解放軍武器強大，甚至超越美國，讓美軍「驚呆嚇尿」。而美國從總統、高階將領和智庫都不斷警告，美軍軍備已落後中國，必須趕快追趕，造成解放軍與美軍平起平坐印象，但川普說法和美軍在伊朗、委內瑞拉表現，都戳破解放軍恐是「紙上強大、嘴砲威武」假象，美軍實力依舊領先，只是領先幅度縮小。

美軍動用150架各式戰機、「福特號」航母打擊群等十多艘戰艦，演練部署數月後，僅用140分鐘，即癱瘓委內瑞拉所有防衛，攻下雷達、導彈、近衛軍等層層嚴密防護的委國總統府，抓捕馬杜洛，後來流傳的內幕，比外界所知更令人震撼。

綜合各媒體訊息，美軍抓捕馬杜洛動用三角洲特種部隊，本來報導有200人參與逮捕，後來傳出僅20人真正參與，費時20分鐘內即完成，保護馬杜洛的委內瑞拉軍隊和古巴 傭兵，抵抗薄弱，古巴40名傭兵死亡，委軍也有數十人陣亡。

X平台引述知情者說：「突然之間，我們所有雷達系統都無故停止運作。我們看到無人機，很多無人機飛越我們的陣地，我們不知如何應對」，「這像是一種非常強烈的聲波，頓時我覺得自己腦袋彷彿從內部炸開，我們全體開始流鼻血，有人還吐血」。說法和川普所披露內容吻合，白宮發言人李維特還轉發這則X貼文。

網上有美軍戰機被拍攝機腹下掛著作用不明夾艙，被指與電磁干擾或超聲波武器有關，有人指這和美國駐古巴大使館近年常有官員頭痛、失控，懷疑古巴試驗聲波武器類似，但美方高層官員出面否認美軍有「干擾器」。

委內瑞拉部署俄製S-300防空系統、Pechora-2M型短程防空飛彈、Buk-M2E型中程防空飛彈，還有中國研製、號稱可捕捉美軍匿蹤戰機F-22和F-35的YT-27米波雷達，這次全部啞火，毫無作用，美軍各式戰機、無人機和直升機都來去自如，僅一架奇努克直升機被砲火擊傷、駕駛員腿部重傷，但仍安全飛回「硫磺島號」兩棲攻擊母艦。

中俄武器為何這麼不堪？美國可能掌握這些武器弱點，動用電磁干擾癱瘓，美軍也可能先發動網路攻擊，反制中俄的雷達，或這些雷達先天性能有限，加上委軍訓練不足、通訊被癱瘓，以致毫無反擊之力。

中俄製雷達和防空系統在伊朗、委內瑞拉，遇美軍攻擊都毫無作用，有專家指中製YT-27雷達只能「感知」有隱形戰機，卻沒有精確定位能力，難與不同系統防空導彈串連，反制戰力受限。也可能是中方誇大武器性能，遇實戰就一敗塗地。川普公開嘲笑，說明美軍有壓倒性自信，中俄武器面對實戰潰不成軍，也印證台海、南海美中如有衝突，解放軍可能面對類似的災難性後果。

中國已是全球第三大武器出口國，向第三世界國家外銷武器。印巴去年空戰，巴基斯坦的中國製殲-10C戰機發射導彈，擊落印度的法國飆風戰機和蘇-30戰機，震驚世界，但伊朗和委內瑞拉戰果，卻讓中俄尷尬。

川普明年將把軍費增至1兆5000億元，研發新戰機、戰艦、超高音速導彈、鑽地彈等新武器，對照美國沒收柬埔寨電詐太子集團價值逾140億元的12萬7000枚比特幣，打破加密貨幣沒有政府能查緝、干預的神話，美國隱藏的網戰和軍事實力，仍不容低估。