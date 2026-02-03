聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

川普 總統1月30日早上在「真實社群」中公布，他挑選華許(Kevin Warsh)，作為新的聯準會 主席人選；消息一出，華爾街反應正面，讓當天的跌市得以鬆一口氣，CNBC訪問了多名財經專家，他們基本上都接受新人選。股市和華爾街的肯定，讓華許的提名應可順利獲得參院的確認，在現主席鮑爾 於今年5月任滿後，接掌對全球經濟具有最大影響力的中央銀行。

川普這次挑選華許，反映出他謹慎的一面，遠勝他過去數月不斷大罵鮑爾的不負責任言論，只因鮑爾沒有如他所想的降息，他就罵鮑爾白癡愚蠢，政策錯誤，又讓司法部向鮑爾發傳票，要調查他花25億翻新聯準會總部，這已引致參議員發話，如果川普不讓司法部停止調查，就會在參院確認新主席時投反對票，否決他的提名人。

川普這次的挑選程序，由財長貝森特負責，進行了數月，從12名人選篩至最後4人，最後才由川普拍板，敲定華許。川普30日公布結果時說，華許有聯準會理事經驗(2006至2011)，對制定利率的投票，傾向投中間票(central casting)，不走極端；還說，華許將會是歷來最好的聯準會主席，這樣的評語，雖有點自誇，但也不失事實根據。

華許與貝森特的關係也值得一提。華許現於華爾街著名投資家德魯肯米勒(Stan Druckenmiller)的公司工作，而貝森特也曾是德魯肯米勒手下的投資大將，兩人共事一個老闆，脈絡相連，對通膨的理解有相類之處，兩人也都公開支持川普的降息政策。

華許有個經濟觀點，可能是他被川普看中的基本原因；他認為，川普的解除法規(deregulation)政策，例如廢除民主黨對清潔能源和銀行的法規，加上這兩年人工智慧(AI)興起，都大大有利於提高經濟生產力，因此可以降低通膨的壓力，有利於經濟擴張。經濟學者普遍認為，川普的經濟政策(特別是大徵關稅)，會導致通膨上升，而華許的通膨觀剛好質疑經濟學者的傳統看法，可讓川普自圓其說。

華爾街普遍認為，今年只降息2次，但華許接掌聯準會之後，可能提高至3次，亦即他可能在5月上任後不久，即降息1次，然後在下半年再降2次。鮑爾主持的聯準會剛於1月的會議上維持利率(3.5%)不變，如果今年底前降息3次，每次降25點，利率會下降至2.75%，將進一步接近2%目標。

華許上任後最大的任務應是：既要討好川普，但又要保持聯準會的獨立自主，不能因討川普歡喜而放棄獨立。川普認為，降息對經濟有好處，因此不斷攻擊不願隨意降息的鮑爾，川普甚至說，利率應降至1%；華許面對川普的降息壓力，工作模式其實與鮑爾相似，那就是，頂住壓力，以客觀的經濟數據去決定是否降息；但兩人之間也有一些不同，相比之下，鮑爾務實，以抑制通膨為目標，而本身是律師，不是經濟學家的華許，則較為傾向於靈活走位，在川普的要求和客觀經濟環境之間找到平衡。

無論如何，鮑爾和華許都必須團結聯準會，在公開市場會議上，建立和找出所有理事的共識，因為作為全球影響力最大央行的聯準會，只有在每次會議中作出共識的決定，才有利於提高聯準會的威信和獨立形象，而不是唯川普之命是從，只會作出拍馬屁的決定。

華許妻子是雅詩蘭黛(Estee Lauder)創辦人的女兒，本身已是富豪，身家超過20億，本來他在華爾街有身分地位，現在又再攀高峰，獲川普提名，成為全球經濟影響力最大央行的領導，命運正走至尖峰，接管聯準會之後甚至可以改變聯準會的文化，對美國和全球經濟發揮更大影響力，因此他不可能自毀長城，只聽命於川普，作出荒腔走板的降息決定，獨立自主才是聯準會的命運所寄。