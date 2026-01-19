中國經濟2026年將會更困難

中國政府日前公布，2025年的外貿出口達3.77兆美元，順差創歷史新高，比去年大增20%，首次破兆，達1.2兆美元。政府官員說，去年的GDP達到「約5%」的目標，主要原因就是出口增加。去年川普對中開徵新關稅 ，導致中對美的出口大減20%，但是對非洲出口大增26%，對東南亞增13%， 對歐洲增8%，對拉丁美洲增7%。

但中國經濟出現「兩極」情況，一方面是出口大增，另一方面則是國內消費疲弱，嚴重拖累經濟。過去三年，失業情況一年比一年嚴重，2023年失業多是藍領，2024年中產開始失業，2025年外企大量撤走，大城市的外企雇員全線崩潰。今年1月，距農曆新年一個月，抖音等網站反映出全民叫苦的情況；老闆跑路，工人被欠工資，連吃飯也成問題；開網約車和送外賣，成了失業者的最後防線，但開網約車的人比叫車的人多，老中青的失業者都跑去送外賣，競爭激烈，收入直線下降。今年開年，確實要比去年差。

為什麼中國經濟會出現兩極情況？其一，押注在「新製造業」：習近平2023年提出「新質生產力」的說法，認為中國經濟須走製造業的路線，但新製造業與過去不同，在新環境下，須用新科技去提高製造業的生產力；過去數年，政府大力推動電動車 、電池和太陽能板等行業，並成功把這幾個行業發展成為全球領先。去年底提出的未來五年計畫，再度重申新製造業路線。

但把重注押在高科技製造業上，造成嚴重的「產能過剩」。政府一聲令下，全國數以百計的公司投入電動車行業，互相競爭，以致電動車在國內銷售不了，於是拚命向外傾銷，而傾銷又造成互相削價競爭，使利潤更加稀薄。

電動車向外傾銷，又造成外國的反對，因為被傾銷的國家要保護自己的工業，歐美都向中國電動車徵收高關稅，甚至中等經濟國也反對「中國汽車」，墨西哥已向中國進口汽車徵收50%的關稅；預計國際的「反傾銷」，將使中國汽車在2026年遇到更大麻煩。

新製造業對中國平民百姓也不公平，因為把政府補貼給了汽車公司，卻沒有把資源用來解決失業問題；高科技不能像服務業那樣提供大量就業機會，政府還大力發展機器人和AI，務求讓製造業「自動化」，讓失業變得更加嚴重。

其二，消費政策無效：自2023年第二季起，國內消費日趨減縮，中國政府不斷說要提振消費，但一直未見大規模的刺激措施，這很容易理解，因為政府認為福利主義會造成懶惰習慣，因此面對大量失業的年輕人，一直沒有提出解決辦法。年輕人失業，找不到工作，看不到出路，因此走上近年的躺平、不婚不育、以及不消費不買車不買房之路。

美國國內消費占GDP的70%，中國只占不到40%，其實不是中國人不消費，而是政府對養老金、醫保、教育和房屋等社會安全的投資不夠，使中國人不敢消費，為了自保，必須把錢攢起來。消費占GDP比重太少，這種情況2026年不可能改變，「極度低消費」變成中國經濟的一個死結。

三，房地產泡沫：中國房市2021年開始陷入困境，在此之前，開發商建房與一連串相關的行業，包括政府賣地、銀行房貸、建築材料、地產銷售和房屋裝修等，連結成一個產業鏈，占全國GDP的25%至30%，對經濟具有無比的影響力。但2023年房市泡沫正式破滅，整個產業鏈一去不復返，政府對此任由房市自生自滅，可能至少要十年或更長時間，才能走出困境。

房市泡沫破滅，除了令中國家庭因買下高價房子，而背負償還數十年房貸的重擔，更陷地方政府因失去賣地收入而負債的萬劫不復處境，目前全國地方政府負債接近100兆人民幣。

只有不忌諱中國面對的經濟問題，才能真的了解政府政策失效的原因，並對未來發展作出正確預估。