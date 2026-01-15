川普要併吞格陵蘭 歐洲國家怎麼辦

這一年來，歐洲一再面臨美國的無理要求，舉凡撤回對烏克蘭支持、被課相對關稅、對歐洲內部政治的干預等等，歐洲領導人一次又一次地選擇討好川普 ，擔心反對他，可能會造成的更大損失，現在川普威脅要吞併格陵蘭 島，甚至不排除使用武力，這成為壓垮跨大西洋聯盟的最後一根稻草。

歐洲各國的反應，先是沉默，逼得要反應，只能說一些「不能以武力更改戰後邊界」等原則性的空話，典型的是歐洲領導人6日發表聯合聲明，強調了主權和邊界不可侵犯的重要性，對烏克蘭如此，格陵蘭亦然；最多聲明中表示支持丹麥的主權，以及尊重格陵蘭人民的意願，連美國的名字都不敢提，更不用說是批評了。

首當其衝的是北約 的地位問題，美國的武力入侵或吞併企圖，意味著兩個締約國之間將發生直接衝突，這將使北約第五條共同防禦條款形同具文，丹麥總理佛瑞德里克森就警告，美國的任何攻擊，將導致北約體制終結。

當被問及是否擔心北約因而解體時，川普說：「影響北約，那就影響北約吧，反正它們更加需要我們，不是我們更需要它們，是我拯救了北約，是我讓它們(北約成員國)將國防開支提升至GDP的5%。」

歐洲國家接著希望找到妥協退讓的方式，由於川普是以「為了防備中俄，保衛格陵蘭的安全」為由，於是紛紛開始強調可以派兵，去加強格陵蘭島的防衛，德國就提議成立北約聯合任務，保護北極地區安全，「我們有波羅的海哨兵行動，為什麼不能有格陵蘭哨兵行動呢？」

面對成員國擔憂，北約秘書長、前荷蘭首相呂特終於在12日堅稱北約並未陷入危機，並表示，北約成員國為確保北極安全，正討論下一步集體行動，以努力消除美國有關北極航道的擔憂；呂特粉飾太平，稱俄羅斯和中國可能在此地區更加活躍，「存在風險」。

問題是，根據最近北約的情資，近幾年並沒有發現俄羅斯和中國艦艇或潛艇在格陵蘭島附近活動的跡象，川普的說法「完全不符合事實」。

尤其是要併吞格陵蘭，至少表面上要得到當地居民的同意；格陵蘭總理尼爾森13日在與丹麥總理的聯合記者會中表態，若必須在丹麥與美國之間做出選擇，格陵蘭將選擇繼續留在丹麥，而不是成為美國的一部分。

但雖然格陵蘭人表態了，這不是事情的終結，川普以安全為藉口指責丹麥，恐怕僅是個藉口；他之前曾說，不管怎樣，美國都要獲得格陵蘭島，如果能夠達成協議最好不過了，但他心目中的模式，不是租賃，也不是短期持有，「我們說的是獲得」就像兩世紀前獲得路易斯安納州，或是阿拉斯加州一樣。

川普如果真的不惜動武併吞的話，將令歐洲陷入難題，究竟要怎辦？目前有兩派意見，一是由英國所代表的，識時務者為俊傑，歐洲不要再「歇斯底里」地高喊「格陵蘭主權神聖不可侵犯」，不管喜不喜歡，英國和歐洲的唯一出路，就是「利用」美國的力量，趕緊和美國、丹麥坐下來，談談如何在北極部署。

其二則是，歐洲應該要在安全上要盡快獨立於美國，達到真正的戰略自主；歐盟執委會防務執委庫比柳斯11日表示，歐盟各國應評估是否建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍，他也呼籲要成立「歐洲安全理事會」(European Security Council)，以便歐洲能更快速做出自身防衛決策。

庫比柳斯沒有說出口的是，如果能夠盡快成立歐洲常備軍，屆時就可以派出守衛格陵蘭的特遣部隊，讓美國不敢任意入侵，但是否真的演變成兄弟鬩牆；還是歐洲仍然會與過去一樣，再一次屈從於川普總統？這將是後冷戰世界的大事。