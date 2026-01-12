2026最大凶兆 赤裸裸的以強凌弱

2022年2月，俄國侵烏，造成二次大戰以來最血腥的一場戰爭，這場打了四年和造成巨大傷亡的戰爭，已成為21世紀國際政治首樁「以強凌弱」的例子，今年再次重複，川普 於本月3日突攻委內瑞拉，活捉馬杜洛 夫婦。川普在海湖山莊看突襲視頻，連聲讚嘆說：「行動迅速，充滿暴力。」

這是美國以強凌弱的赤裸裸示範，有必要立此存照，證實川普的強權本色。馬杜洛治委12年，以權謀私，控制選舉，對反對者進行綁架和殺害，導致全國四分一人口逃亡國外，但川普並不以一向尊崇的民主人權為罪名討伐，卻以強國軍力對馬杜洛進行「斬首行動」。

俄烏戰爭打了四年，至今未能結束，國際雖有讉責，但無力阻止，因俄國強大，美國最近提出的28點停火方案，不但強迫烏克蘭割地求和，還不讓烏克蘭加入北約，如果這個方案得以成功，正好反映強勝弱負，是俄烏戰爭的反面意義。

川普今年的攻委，國際政治意義可能比俄烏戰爭更深遠。川普活捉馬杜洛之後，被記者問到，會否有其他斬首行動？他即時反應說，他會對哥倫比亞、墨西哥、古巴和格陵蘭 採取行動，至於是怎樣的行動，他沒有說明。

至於馬杜洛被活捉後，委國由原副總統羅德里格斯暫時掌權，但政情未穩，隨時可能發生政變；川普說委國已由他「管治」，他的意思是，羅德里格斯要按照他的指示去管理國家。委國最大的問題應是經濟，因為在馬杜洛管治下，全國GDP下跌了69%，石油產量也減少了70%；川普攻委目的就是石油，他說將會推動美國公司投資委國石油業，但他的願望可能難以達成，因為委國政治動盪，沒有什麼公司願意投資。

川普下一個目標是格陵蘭。川普一年前已威脅說要奪取格陵蘭，在攻委之後突然舊事重提：「格陵蘭對美國的國家安全極其重要，因為中俄的船隻在北極圈到處可見。」川普政府官員表示，他可能在四年任期結束前取得格陵蘭。格陵蘭是丹麥屬地，丹麥和格陵蘭官員都說，誓保主權完整，不可能被美國吞併。

至於川普在談話中提到的古巴，由於經濟長期處於崩潰邊緣，可能無須美國出兵，自己也會崩潰。哥倫比亞總統裴卓經常對川普唱反調，例如美國攻委，他說川普用血沾污拉丁美洲的神聖主權，又說川普為石油而突襲委國。白宮官員表示，川普可能對哥倫比亞境內的販毒集團發動攻擊。

人口1.3億的墨西哥，是美國最大貿易國，又與美國簽訂了「美墨加貿易協議」(USMCA)，但在美國強權的壓力下，墨國總統薛恩鮑姆只能忍氣吞聲，為了避免引起川普不快，事事都按他意願而行，十足反映出「弱肉強食」的國際關係，例如她按川普之意，向中國產品徵收關稅；加強邊境檢查，防止偷渡客；加強打擊國內毒販，並把「毒王」遞解到美國受審。只要薛恩鮑姆繼續唯川普馬首是瞻，川普可能會免去打墨西哥的麻煩。

當然，美國攻委，最讓台灣擔心的是，中國會否把川普的斬首行動搬到台灣？據中國國防大學的分析，北京在最新的圍台演習中，除了演習「封鎖」和「阻止外國介入」等實戰戰術外，還演練了對台獨人士的斬首行動，台灣方面也設計了反斬首行動的應對辦法。

美國攻打委內瑞拉，是2026開年的最大凶兆，國際秩序在俄侵烏、美攻委之後，已經徹底破滅，今年混亂的國際政治將主宰世局。