明州棘手三案 恐影響期中選舉

中西部明尼蘇達州是五年前佛洛伊德遭警員單膝跪殺案的發生地，當時衝擊全國，今年又成多事之州。首先是被網路獨立記者踢爆明州 托兒福利機構涉嫌詐欺高達90億聯邦款項；此事導致明州州長華茲 放棄連任；8日再爆發 ICE 探員射殺一名女性示威者，引發軒然大波。各方擔心明州這三案方興未艾，恐成衝擊期中選舉的黑天鵝事件。

國會與白宮新年開議，川普 總統表明要深入追查明州社福機構貪腐，並擴大追查其他相關民主黨州。明州州長華茲即使不連任，追究貪腐起來恐脫不掉干係。2024年被民主黨提名為副總統候選人的華茲，若涉案被起訴，將讓民主黨顏面無光。

國安部在各大民主黨庇護州市取締無證客，已進行多月，一州一市逐戶清理；居民風聲鶴唳，取締到那裡，抗議行動就如影隨形；抗議團體已形成全美網路「不可分割」(Indivisible)，各州各市都有分支，配有笛哨與監視員，即時通報移民局探員行踨，錄影探員執勤過程。最近國安部調派2000名探員進駐明尼蘇達州與首府大城明尼阿波利斯，不到一周已逮捕1500多名有前科的無證客。日前不幸遭 ICE 射殺的37歲婦女古德，即是擔任觀察員。

古德之死引發群情激憤，事發現場雖有不同角度的錄像，但各方解讀不同。國安部聲稱探員是依執勤守則自衛還擊，但明州指責聯調局扣押案情證據，拒絕明州檢方介入。州長華茲、市長弗雷則是火力全開要聯邦徹查。但國安部長諾姆指古德衝撞探員是「國內恐怖主義分子」行徑，川普總統甚至用「自衛」，挺開槍探員。明州上千人示威要討回公道，並要川普政府喊停移民驅逐行動。

此事目前各說各話，檢方調查如認定是探員合法自衛，不予起訴，可能會造成如2020年明州佛洛伊德跪殺案般，反川普移民政策的全美巨大風暴。川普政府與民主黨州及民眾，互信基礎薄弱，情況難料。進一步延燒到夏秋，將成為共和黨未曾料到的黑天鵝，影響期中選勢。

去年12月底爆出明州索馬利亞裔社區與明州州政府上下其手，涉侵佔聯邦與州的用於公辦托兒育幼中心經費的驚人醜聞，自2019年起至今，估計至少90億元不知去向。當獨立記者登門探訪多家育幼中心時，竟見不到兒童或家長。

此事在社群媒體發燒，尤其是痛恨政府浪費的馬斯克在X上助推，一發不可收拾，火勢直燒到州長華茲。涉及如此龐大金額，為何他竟不知情？此事曝光後，聯邦調查局介入調查，之後稱是「冰山一角」，州長華茲被迫出面承認不當，稱「到此為止，一切由我頂了。」最後決定放棄連任。

華茲是這場風暴核心。他與賀錦麗雖敗於川普，但在民主黨內仍舉足輕重，打算先爭取連任州長，再圖2028總統大位。原本以為連任易如反掌，如今停止競選，就算卸任也難全身而退。

副總統范斯才宣布，公家機構詐欺嚴重，將新設助理司法部長一職，對詐欺問題擁有全國管轄權，一開始重點將放在明州。看來川普政府要拿華茲開刀，然後再指向另一個貪腐嚴重的加州。財政部長貝森特也要收回此貪汙款項，起訴相關涉案者，而且是「一州一州來查」。

明州現已成為兩黨今年期中選舉的兩面刃。共和黨一方面深挖華茲的社福醜聞，以有利其在明州參議員選情，同時對全美民主黨主政州展開調查社福詐欺案。

但古德之死，若川普政府與檢方被認為袒護開槍探員，激發全美反對川普移民政策抗議活動，民主黨勢必順勢而起；明州這些事件，就會是影響今年期中選舉的關鍵。