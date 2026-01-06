中圍台軍演 兩岸P圖大戰 誰是真的？

中國去年12月29日突然舉行「正義使命-2025」圍台軍演，出動207架次戰機、軍艦等，在鄰近台灣的五個海域實行封鎖演練，次日還發射27枚火箭彈進入台灣12浬領海周邊，並公布兩段所謂無人機 「俯瞰」台北101大樓影片，證明解放軍 有能力侵入台北，想鎮懾台灣民心；台灣國防部也公布多張解放軍殲-16戰機，被國軍F-16V戰機從上方、後方等不同角度鎖定，和台灣軍艦鎖定解放軍戰艦的照片。到底誰公布的是真照片?誰用Photoshop變造影片?這場「認知作戰」影響民心，兩岸和國際媒體都加入爭論戰團。

北京突然宣布圍台軍演，外界猜測可能與日本首相高市早苗的「台灣有事」，加上美國批准對台灣111.54億美元軍售不滿有關，想讓賴清德政府難堪；另一背景是再度藉對台軍演，轉移內部民心對中共 不滿。從演習當天台灣民眾生活作息照常，股市大漲，次日股市僅小跌，街頭隨機採訪民眾多數說「習慣了，不害怕」，北京認知作戰並未收到威嚇效果，網上反而充滿嘲諷中共聲音，說明軍演威脅反倒喪失台灣民心。

這次軍演台灣公布F-16V飛行員警告解放軍戰機飛離的廣播，美軍戰機飛行員也加入，聲明自己有權在國際空域飛行，駁斥解放軍戰機要求美機飛離演習區的廣播。美台戰機如何分工協作，三方戰機如何交手，外界所知不多，但台海空城顯然不僅只有兩岸空軍，美軍戰機長年例行巡弋，演習時更不缺席，說明台海情勢的複雜程度。

這次軍演最吸引大眾在，中方公布兩段各長13秒、50秒的黑白影片，號稱是無人機潛入台灣拍攝，把淡水河口、觀音山、淡江大橋、101大樓周邊和背景有一架客機起飛等，都拍攝進去的矇矓影片。央視等中共喉舌指稱，這是無人機「俯瞰」台北101大樓，暗示中方匿蹤無人機飛臨台北上空，國軍無法偵測出，引發各方的事實查核和論戰。

包括台灣的國防戰略軍事專家、名嘴，或德國之聲等媒體都訪問專家，得出結論是影片應不是AI合成，但可能經過局部變造，拍攝地點可能是台灣領海12浬以外的淡水河外海40或50公里之外上空，用長鏡頭拍攝；有專家質疑，這是利用台灣山上的監控設備影片變造，有些角度和谷歌地球影片高度吻合。另外，那架從松山機場起飛的客機對比101大樓飛得太高，如拿裴洛西訪台時美軍C-17運輸機在松山機場起飛背景的101大樓影片相比，中國兩段影片說服力不夠，德國之聲等就認為，影片具誤導性。

台灣國防部也公布解放軍空警-500預警機，剛從中國機場起飛、尾部冒黑煙的影片，更重要的，是F-16V戰機的「AN/AAQ-33狙擊手先進標定莢艙」拍攝的解放軍殲-16戰機被鎖定照片。專家說，洛克希德馬丁製造的先進莢艙具備100至130公里超視距偵照能力，不主動發射雷達波，只被動吸收對方雷達波，是解放軍戰機渾然不覺的原因，這也說明，戰機電子戰台灣居上風。

但同樣地，也有專家認為，台方照片是過去美軍F-35拍攝，與這次軍演未必相關；台灣少數統派發聲稱，殲-20戰機這次可能飛近屏東外海，只是未被偵測察覺，各方說法都因立場不同而真假難判。

兩岸軍演都趁機「秀自己肌肉」，恐嚇對方。中國網上一度謠傳，解放軍扣押長榮商船上美國交付台灣的海馬士長程火箭系統，根本是子虛烏有；許多愛國網紅對武力威脅台灣像打雞血般興奮。台灣也盛傳，機艦進入12浬領海就開火，不必請示。雖然台灣涉及美中巨大戰略利益爭奪，但人類文明進展到現在，難道還要訴諸你死我活的武力一較高下？認同或歌頌戰爭，但你願意自己或家人上戰場去流血犧牲生命嗎？