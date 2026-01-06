我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

中圍台軍演 兩岸P圖大戰 誰是真的？

社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國去年12月29日突然舉行「正義使命-2025」圍台軍演，出動207架次戰機、軍艦等，在鄰近台灣的五個海域實行封鎖演練，次日還發射27枚火箭彈進入台灣12浬領海周邊，並公布兩段所謂無人機「俯瞰」台北101大樓影片，證明解放軍有能力侵入台北，想鎮懾台灣民心；台灣國防部也公布多張解放軍殲-16戰機，被國軍F-16V戰機從上方、後方等不同角度鎖定，和台灣軍艦鎖定解放軍戰艦的照片。到底誰公布的是真照片?誰用Photoshop變造影片?這場「認知作戰」影響民心，兩岸和國際媒體都加入爭論戰團。

北京突然宣布圍台軍演，外界猜測可能與日本首相高市早苗的「台灣有事」，加上美國批准對台灣111.54億美元軍售不滿有關，想讓賴清德政府難堪；另一背景是再度藉對台軍演，轉移內部民心對中共不滿。從演習當天台灣民眾生活作息照常，股市大漲，次日股市僅小跌，街頭隨機採訪民眾多數說「習慣了，不害怕」，北京認知作戰並未收到威嚇效果，網上反而充滿嘲諷中共聲音，說明軍演威脅反倒喪失台灣民心。

這次軍演台灣公布F-16V飛行員警告解放軍戰機飛離的廣播，美軍戰機飛行員也加入，聲明自己有權在國際空域飛行，駁斥解放軍戰機要求美機飛離演習區的廣播。美台戰機如何分工協作，三方戰機如何交手，外界所知不多，但台海空城顯然不僅只有兩岸空軍，美軍戰機長年例行巡弋，演習時更不缺席，說明台海情勢的複雜程度。

這次軍演最吸引大眾在，中方公布兩段各長13秒、50秒的黑白影片，號稱是無人機潛入台灣拍攝，把淡水河口、觀音山、淡江大橋、101大樓周邊和背景有一架客機起飛等，都拍攝進去的矇矓影片。央視等中共喉舌指稱，這是無人機「俯瞰」台北101大樓，暗示中方匿蹤無人機飛臨台北上空，國軍無法偵測出，引發各方的事實查核和論戰。

包括台灣的國防戰略軍事專家、名嘴，或德國之聲等媒體都訪問專家，得出結論是影片應不是AI合成，但可能經過局部變造，拍攝地點可能是台灣領海12浬以外的淡水河外海40或50公里之外上空，用長鏡頭拍攝；有專家質疑，這是利用台灣山上的監控設備影片變造，有些角度和谷歌地球影片高度吻合。另外，那架從松山機場起飛的客機對比101大樓飛得太高，如拿裴洛西訪台時美軍C-17運輸機在松山機場起飛背景的101大樓影片相比，中國兩段影片說服力不夠，德國之聲等就認為，影片具誤導性。

台灣國防部也公布解放軍空警-500預警機，剛從中國機場起飛、尾部冒黑煙的影片，更重要的，是F-16V戰機的「AN/AAQ-33狙擊手先進標定莢艙」拍攝的解放軍殲-16戰機被鎖定照片。專家說，洛克希德馬丁製造的先進莢艙具備100至130公里超視距偵照能力，不主動發射雷達波，只被動吸收對方雷達波，是解放軍戰機渾然不覺的原因，這也說明，戰機電子戰台灣居上風。

但同樣地，也有專家認為，台方照片是過去美軍F-35拍攝，與這次軍演未必相關；台灣少數統派發聲稱，殲-20戰機這次可能飛近屏東外海，只是未被偵測察覺，各方說法都因立場不同而真假難判。

兩岸軍演都趁機「秀自己肌肉」，恐嚇對方。中國網上一度謠傳，解放軍扣押長榮商船上美國交付台灣的海馬士長程火箭系統，根本是子虛烏有；許多愛國網紅對武力威脅台灣像打雞血般興奮。台灣也盛傳，機艦進入12浬領海就開火，不必請示。雖然台灣涉及美中巨大戰略利益爭奪，但人類文明進展到現在，難道還要訴諸你死我活的武力一較高下？認同或歌頌戰爭，但你願意自己或家人上戰場去流血犧牲生命嗎？

解放軍 無人機 中共

上一則

美國戰略回防 台更應著墨印太

延伸閱讀

法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志
陸環台軍演之際 管碧玲除宴飲還做這件事被轟

陸環台軍演之際 管碧玲除宴飲還做這件事被轟
解放軍軍演 管碧玲忙討論海洋汙染 被疑「比較重要？」

解放軍軍演 管碧玲忙討論海洋汙染 被疑「比較重要？」
中國環台軍演 美退將批公開霸凌籲美台強化軍事合作

中國環台軍演 美退將批公開霸凌籲美台強化軍事合作

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年

2025-12-31 14:16

川普政府取締庇護作假 衝擊華人

2025-12-31 01:00

布林肯警告：川普正轉向三極博弈

2026-01-02 01:00

閃攻委內瑞拉 打開潘朵拉盒子

2026-01-04 01:00

不斷縮小的套索 正義使命-2025軍演

2026-01-01 01:00

川普宣布造巨艦 期待與質疑並存

2025-12-30 01:00

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？